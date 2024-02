«Subir las tasas es una decisión medida que no tendrá efectos negativos en Canarias»

Luis López Chapí asumió la dirección de Aeropuertos de Canarias en julio de 2022 tras haber llevado la dirección de los aeródromos de Fuerteventura y Tenerife Sur. Su dilatada experiencia llevan a asegurar a ese ingeniero aeronáutico que la subida de las tasas aéreas no repercutirán de forma negativa en la conectividad de las islas. Por contra, sí cree que supondrá una mejora en la calidad de servicio y de las infraestructuras.

- ¿En qué momento se encuentran los aeropuertos de Canarias? Están todos en cifras récord de pasajeros?

- Los aeropuertos de nuestras islas se encuentran en un buen momento. Hemos superado en 2023 a nivel regional la cifra de 48 millones de pasajeros y seis de los ocho aeropuertos han traspasado sus anteriores récords históricos anuales.

- ¿Hay potencial de crecimiento de viajeros en los aeródromos de las islas o ya se ha tocado techo? En este sentido, ¿no sería necesaria la tercera pista en Gran Canaria que se lleva pidiendo desde hace años? Sobre todo si tenemos en cuenta que Tenerife tiene dos aeropuertos y Gran Canaria solo uno. ¿Llegará algún día?

- En lo que a infraestructuras aeroportuarias se refiere sí hay potencial. Los aeropuertos aún no han alcanzado sus límites de capacidad y en varios de ellos ya hay programadas grandes inversiones de ampliación y remodelación, enfocadas principalmente a la calidad, como es el caso de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Tenerife Sur, donde ya está adjudicada la redacción de proyecto y de arquitectura, y César Manrique-Lanzarote. El Aeropuerto de Gran Canaria, en la actualidad, dispone de capacidad suficiente con las infraestructuras actuales. La tercera pista del Aeropuerto de Gran Canaria está incluida en su Plan Director, aprobado en 2001, y que es un instrumento de previsión a largo plazo. Al ser considerado de interés general del Estado y de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en el Plan se desarrolla una cuidada planificación de las infraestructuras y sus actividades para su ampliación en su vertiente aeronáutica que dé una respuesta integral no sólo a las exigencias del tráfico y transporte aéreo a largo plazo, sino también a los requerimientos y necesidades de sus usuarios y del entorno. Este Plan delimita una zona de servicio que incluye las superficies necesarias para la ejecución de las actividades aeroportuarias, las destinadas a las tareas complementarias de éstas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo y crecimiento del conjunto; entre todo ello, se incluye la posible construcción de una tercera pista, pero a día de hoy y a medio plazo la demanda prevista no justifica por el momento a nivel técnico su activación..

- ¿Qué rentabilidades arrojan los aeropuertos de las islas? No sé si me puede dar alguna cifra por aeropuerto.

- Aena se autofinancia a través de tarifas aeroportuarias (destinadas exclusivamente a recuperación de coste) e ingresos comerciales, de manera completamente autónoma y sin depender de los Presupuestos Generales del Estado. Como empresa cotizada en bolsa, se publica toda la información económica y contable a la que está obligada, que puede consultarse en nuestra web pública. Cualquier otra información de esta naturaleza, como son las cuentas analíticas por aeropuertos, tiene la consideración de confidencial, tal y como se desprende de la Ley 18/2014, y por lo tanto, no es pública, dado que puede afectar a sus intereses económicos y comerciales.

- Gran Canaria se sitúa a la cabeza de los aeropuertos con másmovimiento de España, y también están en los primeros puestos Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura. Con las cifras en la mano, ¿era necesaria la subida de las tasas aéreas en las islas?

- En el contexto actual de inflación y aumento significativo de los costes, fuera del control de Aena, y teniendo en cuenta que el IPC acumulado desde 2019 es superior al 15%, nuestra propuesta es una actualización de las tarifas del 2,6% para Canarias, casi la mitad del resto de la red por las bonificaciones existentes que ya tenemos de insularidad previstas en Aena, lo que se traduce en 26 céntimos de media por billete. Aun así, son un punto más bajas que las de 2019, año de récord de pasajeros, y las más competitivas de Europa. Por ejemplo, Ámsterdam, Frankfurt y Lisboa tienen previstos incrementos en 2024 entre un 9% y un 12%, siendo ya de partida las tarifas absolutas muy superiores a los nuestras.

- Ustedes han rebajado la subida nacional, de unos 40 céntimos, a 26 en el caso de las islas. Sin embargo, tanto sector público como privado -los empresarios turísticos y las aerolíneas- advierten de que tendrá consecuencias nefastas. ¿Han valorado ese impacto negativo?

- El incremento de las tasas que se plantea es riguroso, además de ser de obligado cumplimiento. Se trata de una decisión muy medida que no tendrá efectos negativos para la conectividad de las islas. El impacto en el conjunto de los costes de las líneas aéreas y en el consumo de los pasajeros es muy pequeño y confiamos en que no va a tener repercusión. Sí la tendrá, obviamente, en la mejora de la calidad del servicio y de las infraestructuras.

-El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado que no era este el momento idóneo para esa subida puesto que ahora vienen las tasas de emisiones y puede desalentar la llegada de turistas. ¿No creen que es así?

- A diferencia de las tarifas aeroportuarias que se han mantenido invariables, descendiendo en términos reales en los últimos años a raíz de la pandemia (-3,17% en 2022 y congeladas en 2023), los precios aplicados del resto de agentes de la cadena de valor del turismo (compañías aéreas, hoteles, etc) se han incrementado sensiblemente. Aun con esta actualización de las tarifas, bonificadas en las islas, esta misma semana acabamos de anunciar una serie de incentivos para los aeropuertos de menos de 3 millones de pasajeros en la red, entre ellos concretamente La Palma, La Gomera y El Hierro. En estos aeropuertos las aerolíneas quedarán exentas de pagar la tarifa de todos los pasajeros adicionales a los de 2023 durante tres años consecutivos. Asimismo, se han prorrogado en este año los incentivos que se aplican en el Aeropuerto de La Palma tras la crisis del volcán. Además, se extienden hasta el 2027 los incentivos por la apertura de nuevas rutas a nuevos destinos en los aeropuertos de más de 3 millones de pasajeros. A esto se suma que, en las islas, las compañías aéreas cuentan también con bonificaciones por operar en los días valle, que son los de menos tráfico, en función de cada aeropuerto.

- Con el covid hubo muchos problemas con los concesionarios de las tiendas. ¿Todo aquello quedó atrás? ¿Ha vuelto la paz y la armonía?

- El pasado mayo se adjudicó el concurso de las Tiendas Libres de Impuestos, donde el adjudicatario en Canarias fue nuevamente Canariensis, ya presente en nuestros aeropuertos. En general, las ofertas presentadas superaban las rentas definidas por Aena, lo que demuestra el atractivo del negocio y la recuperación del tráfico aéreo tras la pandemia. Destacaron las excelentes propuestas técnicas, con la implantación de nuevas tecnologías y la digitalización, respondiendo a los cambios de tendencia que se están produciendo en la tipología de pasajeros.

-No puedo dejar de preguntarle por los problemas en las torres de control a raíz de la privatización y que se dejan notar en Lanzarote y Fuerteventura. Es un conflicto ajeno a ustedes, entre empresa y trabajadores pero, ¿no deberían tomar cartas en el asunto? Sobre todo si tenemos en cuenta que está en riesgo la imagen del destino turístico por los retrasos que genera y que impacta en los ratios de puntualidad de las compañías, como Binter e Iberia. Hay voces que reclaman la mediación de Aena.

- En primer lugar, quisiera destacar que no se trató de una privatización, sino de una liberalización del servicio de tránsito aéreo, permitiendo a otras empresas debidamente certificadas y autorizadas optar a esa prestación mediante concurso público. En el caso particular que comenta, se trata de un conflicto entre la empresa adjudicataria del servicio (Saerco) y sus trabajadores, exclusivamente, en el que Aena no debe intervenir. Como en todas las huelgas formalmente convocadas, la legislación vigente establece unos servicios mínimos.

-Sobre esto último, ¿hay posibilidad de que haya marcha atrás en las privatizaciones ya realizadas?

- Insisto en que no se trata de una privatización, sino de posibilitar que cualquier empresa debidamente certificada y autorizada pueda optar a prestar el servicio, fomentando así la competencia y la mejora continua. La experiencia hasta el momento del servicio prestado por distintos proveedores ha sido significativamente positiva en términos de calidad y eficiencia económica.

-En cuanto a las intenciones de Aena de privatizar otras grandes torres, como la de Gran Canaria y Tenerife, ¿siguen adelante estos planes? En caso afirmativo, para cuándo. Imagino que sabe que aquí hay un rechazo frontal de las administraciones públicas canarias

- La decisión de, insisto, liberalizar el servicio depende del Ministerio de Transportes, que a través de una Orden Ministerial inició el proceso de participación pública. Nuestra experiencia nos dice que es positivo, por eso la respuesta ante solicitud de Aena ha sido favorable. Esta medida ha sido también reclamada tanto por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) como por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y recomendada por la Comisión Europea y la CNMC. En el caso de salir adelante, las empresas encargadas de prestar el servicio estarán certificadas según se establece en los Reglamentos europeos y el proceso será supervisado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

-Finalmente, el Gobierno de Canarias lleva años pidiendo la cogestión de sus aeropuertos y su participación en la toma de decisiones como marca el Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿Lo veremos algún día?

- Este tipo de decisiones excede de mi ámbito de decisión o competencia. En cualquier caso, el modelo de gestión actual permite en ciertos foros la participación de las comunidades autónomas, de las entidades locales y del tejido empresarial y social. Desde el año 2014, fecha de creación del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias, en el que están representadas todas las administraciones, además de otros agentes sociales y económicos, se ha dado cauce a esta participación de forma muy activa. Desde su creación se han celebrado diez reuniones, la última en febrero de 2023.