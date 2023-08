La subida de tipos de interés aprieta la deuda de las autonomías

La abultada deuda sigue siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza del Estado y de las propias comunidades autónomas, que en el último año han tenido que enfrentarse además al encarecimiento de los costes de financiación en un escenario de subida de los tipos de interés.

Este entorno en el que las regiones deben pagar más por colocar su deuda -es decir, por conseguir financiación en el mercado- provocará que ese coste sea todavía mayor en los próximos años, en un entorno en el que el saldo total de deuda supera los 322.000 millones de euros -un 23,7% del PIB-, según datos del Banco de España a cierre del tercer trimestre, lo que implica multiplicar por cinco la cifra que se manejaba en tiempos de la anterior crisis financiera.

En concreto, y según un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), mientras en 2022 el gasto autonómico en intereses de la deuda rondó los 3.600 millones de euros, este ejercicio ascenderá a 4.174 millones y la cifra se incrementará hasta los 8.659 millones de euros en 2026. Es decir, multiplicará por más de dos veces los recursos que las autonomías dedican actualmente a satisfacer esa carga financiera. O dicho de otra forma: habrá que dedicar 5.051 millones de euros más para atender la deuda, dinero que se tendrá que sacar de otras partidas de gasto.

Fedea elebaroa su estimación bajo la previsión de que las haciendas autonómicas deben renovar en los próximos meses y años la deuda que emitieron a tipos de interés reducidos, antes de que el repunte inflacionista obligase al Banco Central Europeo (BCE) a acometer el ciclo de subidas de los tipos de interés más rápido de su historia, pasando su tasa de referencia del 0% al actual 4,25% en apenas un año.

Hay que tener en cuenta que el tipo medio de la deuda pública autonómica en 2022 fue del 1,1%. Es decir, las comunidades pagaban ese coste para buscar financiación en el mercado. Y Fedea estima que esa carga extra se situarán sobre el 2,7% en tres años. «Esto significa un coste de más del doble del actualmente vigente», indican los expertos que han elaborado el informe.

En el documento se apunta además que las comunidades con parte de su deuda con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas presentan aumentos del tipo de la deuda entre el 1,6% y el 1,8%. Mientras que las que no se están financiando a través de FFCCAA (Navarra, País Vasco y C. Madrid) experimentan un aumento del tipo inferior, del 0,9%. «Ello es debido a que la cartera de deuda en estas regiones tiene una mayor vida media. No obstante, estas comunidades muestran en 2022 tipos más elevados que las demás, al presentar un mayor recurso al mercado y pasivos financieros con una vida media superior», indican los expertos.

El informe expone cómo Cataluña es la región en la que la situación parece más comprometida, al ser la que asume también una mayor deuda. Este año aftonta el pago de casi 1.180 millones de euros solo en intereses. Y en 2026 la cifra será de 2.412 millones, más del doble.

La situación de Cataluña ya ha sido puesta de manifiesto en informes recientes de otras instituciones como Funcas, que hace apenas unas semanas apuntaba a que «si se analiza la responsabilidad individual en el crecimiento de la deuda autonómica entre 2007 y 2022, casi la mitad del aumento (un 44%) corresponde únicamente a dos comunidades: Cataluña y Comunidad Valenciana».

En cuanto a esta variación entre el gasto en intereses entre 2022 y 2026, Comunidad Valenciana es la segunda comunidad, con 985 millones de euros. Les siguen Andalucía (633); Madrid (343); Castilla-La Mancha (270); Castilla y León (223); Murcia (219); Galicia (204); Aragón (152); Baleares (141); Canarias (113); País Vasco (104); Extremadura (92); Asturias (72); Cantabria (56) y Navarra (30).

Por eso, y ante el aumento de las rentabilidades que las administraciones deben pagar para colocar su deuda, se solicitan de nuevo medidas de ajuste para garantizar que la ratio de deuda sobre PIB -actualmente se mantiene por debajo del 113%- siga una senda descendente en los próximos años.

En este punto, los expertos de Fedea critican medidas como las rebajas de impuestos que algunos líderes autonómicos están poniendo en marcha. «Las CC AA han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales», advierten los autores del informe.

«En los próximos años debe pagarse una deuda pública más cara y que, dados los avatares del momento, hasta ahora apenas ha preocupado», insisten. Por eso, y al igual que ya han hecho otras instituciones como la Autoridad Fiscal (Airef) o el Banco de España, solicitan el diseño y la puesta en marcha de una estrategia fiscal a largo plazo que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas. «Nunca es tarde pero el tiempo avanza sin excusas, dotando de significado premonitorio a la conocida frase de Juego de Tronos 'winter is coming'», apuntan en el documento.