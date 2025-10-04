La subida del SMI 'empuja' a las empleadas del hogar de Canarias a la economía sumergida Este colectivo ha perdido casi el 14% de afiliadas desde antes de la pandemia. El incremento del salario mínimo en más del 60%, principal responsable

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 23:09

Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre en Canarias señalan al colectivo de las empleadas del hogar como una de las principales perjudicadas. El conjunto de la afiliación sigue al alza pero este grupo no levanta cabeza desde que comenzara la pandemia de covid en marzo de 2020.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 61% desde 2018 ha provocado que un sector, históricamente precario como el de las empleadas del hogar pierda afiliados a la Seguridad Social.

En febrero de 2020, último mes precovid, Canarias contaba con 12.016 empleadas del hogar que contribuían a la Seguridad Social. Cinco años y medio después, la cifra ha caído hasta las 10.448 personas, un 13,05% menos.

La afiliación de las empleadas del hogar ha descendido en un 13%desde el comienzo de la pandemia

Una pérdida de afiliación que no lleva consigo una destrucción de puestos de trabajos, según Elsa Posada, secretaria de Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras Canarias (CC OO). «Sigue habiendo las mismas trabajadoras que antes, incluso más, pero no se les está dando de alta en la Seguridad Social, es un sector muy precario», apuntó en declaraciones a este periódico.

La representante de CC OO afirma que es un sector muy inmerso en la economía sumergida, no solo por la parte contratante sino también por las propias trabajadoras, a las que en su mayoría, asegura, no les «sale rentable» abonar las cuotas de la Seguridad Social debido a la poca cantidad de horas y falta de estabilidad laboral que sufren.

Otro factor a tener en cuenta según Posada es que, con la contratación subiendo cada mes, lo «lógico» es que haya una mayor cantidad de trabajadores que demanden los servicios de una empleada del hogar o una cuidadora para sus hijos, por lo que las cifras del sector deberían estar yendo en aumento y no en una caída tan acentuada como se viene experimentando.

Además, Posada hace un inciso en la situación de las personas contratantes en Canarias, que respecto a la media nacional, también tienen en buena parte, salarios precarios que no permiten contar con una empleada del hogar.

Inspección de trabajo

Uno de los mayores problemas en este sector de la población son las dificultades para hacer un «seguimiento» de la normativa de la salud laboral. Posada señala que pese a las complicaciones que presentar llevar un seguimiento de las condiciones laboral de las cuidadoras del hogar, dado el interés por preservar su intimidad de las personas que reciben el servicio, todavía se pueden conseguir mejoras que garanticen que se cumplen las medidas mínimas de seguridad para las trabajadoras.

Una mejora de la inspección laboral también contribuiría a poder depurar estos datos y hacer que sean más representativos de la realidad, algo que hasta ahora no sucede. «El Gobierno debe estar más pendiente y sacar una campaña de concienciación y de seguimiento a las empleadas del hogar para terminar con este fenómeno», indicó Posada.

Por su parte, el vicepresidente de la ConfederaciónCanaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, expuso que el principal motivo de descenso en la afiliación es el «incremento de costes laborales» en un colectivo que ya tenía dificultades para acceder al SMI en 2018, antes de que comenzaran a ser frecuentes las subidas. «Ese es el aspecto negativo de que suba el SMI, que expulsa del mercado a los salarios más bajos y los sectores menos cualificados», explica García.

A su vez, señala que este aspecto está ahora mismo en un segundo plano debido a que la creación de empleo marcha a buen ritmo, (por encima de la media nacional) pero que al mismo tiempo, se están perdiendo horas trabajadas por lo que el mercado laboral «se está crispando. Se soslaya porque la cosa va bien, habrá que ver los ajustes cuando empiecen a ir mal las cosas».