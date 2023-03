«La subida de precios es brutal, ya no puedo ni comprar carne»

La inflación creciente esta provocando verdaderos quebraderos de cabeza a la población canaria, que cada vez se ve más apurada para llenar las neveras y despensas de su hogar.

Mientras que esta misma semana, la mayor cadena de supermercados de España, Mercadona, publicaba que cerró el año 2022 con un beneficio de 718 millones de euros, un 5% más que en 2021, los canarios se ven obligados a dejar de consumir productos como la carne roja, las verduras o el pescado, que son los más caros del 'súper'.

Es el caso de Sergio, un joven que ha explicado cómo está adaptando su dieta a la situación actual. «He dejado de consumir carne roja y he sustituido el pollo por el pavo, que aunque la diferencia no es grande, se nota». Para suplir la falta de estos dos alimentos Sergio está recurriendo a las legumbres, un producto en el que no le importan las marcas. «Merece la pena pasarse a las marcas blancas, sale casi la mitad de precio y apenas noto la diferencia». Otro de los productos donde más se nota la subida es en el principal alimento del ser humano, el agua. «Hace 4 o 5 años no llegaba a los 80 céntimos y ahora cuesta 1,20».

Sergio se independizó en 2020 y desde entonces ha notado un gran aumento en el dinero que deja mensualmente en los supermercados. «Cuando me fui a vivir solo por primera vez me gastaba unos 120 euros al mes y el año pasado ya llegué a 170. Estoy empezando a comprar semanalmente y a dejar de consumir muchos productos para poder ahorrar unos 30-40 euros, finalizó. La opinión es muy similar entre todos los ciudadanos, los precios no paran de subir y todos advierten, «lo peor es que todavía no ha llegado lo peor«.

Así lo refleja el último informe sobre el Índice de Precio al Consumo (IPC) del mes de febrero, en donde la inflación de los alimentos en Canarias estuvo dos puntos por encima de la media del Estado. En un año, han subido un 18% en las islas (la leche y el azúcar a la cabeza; se han disparado casi un 40%)..

La crisis de suministros marítimos, la guerra en Ucrania y una fuerte presión sobre las materias primas han doblando el valor de la cesta de la compra en menos de un año, lo que conlleva a una pérdida de poder adquisitivo de hogares y familias.

Solo en febrero, los precios en Canarias crecieron por el mayor encarecimiento que mostraron los alimentos elaborados y la electricidad en las Islas.

Juana da de comer a sus hijos y nietos diariamente. Sigue comprando los mismos productos pero en menor cantidad, viéndose obligada a complementar las comidas con alimentos más económicos. / Cober

Juana es una señora que visitaba ayer un nuevo supermercado, con la ligera esperanza de encontrarse unos precios algo más económicos, con los que alimentar a sus cuatro hijos y seis nietos, que comen habitualmente en su casa. «Ha subido todo muchísimo, en especial los alimentos del día a día. Antes hacía potajes con los que comíamos durante dos días, ahora solo uno», expresó apenada. En lo relativo a los productos que consume, Juana sigue optando por los productos de siempre, pese a que algunos hayan subido drásticamente. «Lo que hago es comprar menos cantidad, antes 2 kg y ahora 1,5 kg. En mi casa somos de comer primero y segundo, así que lo complemento con otros alimentos más baratos, como la papa».

Otra queja generalizada de los consumidores es que los precios no suben de forma paulatina, sino que lo hacen repentinamente, «no sube céntimos sino euros directamente y encima de un día para otro, antes el paquete de mis yogures costaba 2 euros y pico y ya va por 5 euros, es una pasada».

Las subidas no sólo se aprecian en los productos básicos sino también en los aperitivos y postres. Así lo ve Carolina, que nota principalmente la subida en el chocolate. Al final la oferta es amplia y puedes ir variando pero es muy grande la diferencia entre las marcas blancas y el resto».