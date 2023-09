Sindicatos y Gobierno acuerdan «mejorar» el teletrabajo público para atender bien al ciudadano

La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, se reunió ayer con los representantes de los seis sindicatos que tienen representación mayoritaria en el sector público -Sepca, Csif, CC OO , UGT y IC y Cobas- en el primer encuentro tras su nombramiento.

Entre otros asuntos, la consejera trasladó su intención de modernizar los proceso de acceso a la Función Pública, de forma que las personas que entren en la administración estén más enfocados al puesto con pruebas más prácticas. También se va a estudiar el acceso de cara a evitar que por el mero hecho de apuntarse a una lista de empleo sin enfrentarse ningún tipo de prueba o exámen. Incentivar las promociones internas y agilizar los concursos de traslado fueron algunos de los temas analizados y serán prioritarios para la consejera durante esta legislatura.

Las organizaciones sindicales se mostraron a favor de la simplificación y modernización de los procesos propuesta por el Ejecutivo, según apuntan fuentes próximas.

Está previsto sacar una nueva oferta de empleo público (OPE) en 2023 y agilizar los procesos de las OPE del 2021 y 2022 para que no caduquen.

El teletrabajo de los empleados públicos fue uno de los temas que se abordó después de que la consejera apuntara en una entrevista este fin de semana en CANARIAS7 la necesidad de «analizarlo» para evitar los fallos que estaba generando en la atención a los ciudadanos.

Los sindicatos coincidieron con la consejera en la necesidad de «mejorarlo» pero no suprimirlo. «Se va a mirar en qué está fallando para mejorarlo pero no se va a eliminar», indican estas fuentes, que apuntan que el deseo de la consejera y el de los sindicatos es «que no haya falta de atención a la ciudadanía». «Hay que atender presencialmente cuando sea necesario pero en los momentos en los que se puede cubrir con teletrabajo hay que mantenerlo», indican fuentes sindicales.