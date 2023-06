El sector turístico advierte de que «o se agilizan los trámites para renovar o el destino se muere»

«O se sigue acometiendo la renovación y modernización de los destinos turísticos de Canarias o las infraestructuras seguirán envejeciendo y perdiendo competitividad». Este fue el mensaje claro y contundente que lanzaron ayer los presidentes de las cuatro patronales turísticas de las islas, la Feht (Las Palmas) -José María Mañaricua-, Ashotel (Santa Cruz de Tenerife) -Jorge Marichal-, Asofuer (Fuerteventura) -Antonio Hormiga- y la Federación Turística de Lanzarote -Susana Pérez-, y en el que dejaron claro que no están pidiendo fondos (aunque se ve con buenos ojos una ficha financiera para) sino que les dejen hacer e invertir para rehabilitar y mejorar sus establecimientos.

Como dijo el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, no se trata de seguir creciendo sino de mejorar lo que está y para ello es fundamental que las administraciones y sobre todo los ayuntamientos sean «ágiles» a la hora de conceder las licencias y los permisos, que se demoran en el tiempo 'sine die'. «Los turistas piden cada vez más calidad y sostenibilidad pero no podemos hacer nada. Los ayuntamientos deben ponerse las pilas porque no puede ser que se tarden dos en años en dar una licencia. Tienen que ser mayores de edad y si la ley dice que se tienen que tardar tres meses se ha de tardar esto», indicó Marichal.

En este sentido, los cuatro presidentes se refirieron a a los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM), que aparecen recogidos en la Ley2/2013 y que hace diez años fueron claves para modernizar los destinos más maduros. Sin embargo, diez años después estos planes han decaído, al igual que el impulso renovador que tenía el Gobierno de Canarias a principios de los años 2000 y que derivó en la mejora de muchas zonas turísticas de las islas. Las patronales demandan a las administraciones una mayor implicación y dejar de lado la desidia. «El destino no se está cuidando lo suficiente y es un tema de responsabilidad política porque el turismo es la base del empleo y del crecimiento de las islas. No está enraizado que vivimos de esto», indicó el arquitecto Rafael Castellano y que ha promovido de la mano de las patronales un análisis en profundidad del destino.

Para Castellano, las instituciones canarias y los partidos políticos tienen que darse cuenta de que hay un problema en Canarias que tendrá consecuencias en el corto plazo «Hoy los datos de ocupación turística no evidencia ningún problema porque los establecimientos están llenos pero estamos envejeciendo y perdiendo capacidad competitiva», indicó Castellano. Mañaricua abogó además por renovar los incentivos. «Antes pasaban por poder ampliar el número de camas de un complejo ahora tienen que estar vinculados a la sostenbilidad y mejoras ambientales», dijo. Mención aparte tuvieron los centros comerciales de los sures de las islas y se encuentran en situación de deterioro y abandono. En Gran Canaria son varios los casos de establecimientos de este tipo totalmente degradados.

Como ejemplo de la lentitud con la que caminan los trámites, Susana Pérez apuntó a la reciente aprobación por parte del ayuntamiento de Tías del PMM de Puerto del Carmen, uno de los pocos que ha salido adelante en los últimos años. El plan comenzó a gestarse en 2019 y no se prevé que hasta 2024 cuente con todo los parabienes del Gobierno de Canarias: cinco años como poco para poder actuar sobre uno de los destinos más maduros que hay en el archipiélago y eso que contempla más de 400 millones de euros de inversión privada. «Los PMM fueron diseñados para dar soluciones y tenían velocidad de crucero pero ahora todo se ha perdido por la desidia», dijo Castellano.

Las cuatro patronales van al solicitar al nuevo Gobierno una reunión con presencia del presidente, Fernando Clavijo, y los consejeros de Turismo y Transición Ecológica para abordar este asunto.

La residencialización «devora» núcleos enteros

Las cuatro patronales turísticas de Canarias -Ashotel, Feht, Asofuer y la Federación de Lanzarote- así como el arquitecto Rafael Castellano, promotor del análisis sobre el destino, pusieron de manifiesto el grave problema que supone la residencialización, a raíz de personas que adquieren apartamentos en complejos donde impera la unidad de explotación y los utilizan bien para residir o para el alquiler vacacional, algo que está prohibid por la normativa turística. La salida de estos apartamentos del circuito turístico genera numerosas problemas de convivencia entre los turistas y los residentes y además, según sostienen los representantes turísticos, devalúa el destino en cuestión. De ahí que piden una mayor inspección

Los representantes del sector turístico aseguraron que si no se pone fin a la residencialización de las zonas turísticas van a desaparecer núcleos tradicionales como ya ha ocurrido. Según señaló el arquitecto Rafael Castellano en Tenerife hay zonas como la costa de San Miguel, que es el único de Canarias con dos campos de golf, que está a un «tris de perderse». «Estamos intentando recuperarlo con dos nuevos complejos y todo son pegas. La residencialización se lo ha ido devorando», dijo.

Castellano indicó que, aunque ni Los Cristianos ni Maspalomas «llegarán a desaparecer porque tienen músculo» pero sí perderán competitividad, otros núcleos más pequeños como Costa San Miguel o Santiago del Teide pueden extinguirse. «La unidad de explotación debería ser sagrada y hay que modificar la ley turística», señaló el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, que también puso de relieve las dificultades de los que siguen explotando los complejos turísticos residencializados. «No hay derecho a que un responsable de complejo turístico con la ley de propiedad horizontal tenga que pasar por el calvario que está pasando. ¿Quién se hace responsable aquí de un incendio o del socorrista? El explotador turístico, no?», se preguntó Marichal.

En los últimos siete años Canarias ha perdido 685 complejos extrahoteleros y 68.209 camas. Solo Gran Canaria ha perdido 35.000 y continúa. Puerto del Carmen, donde ya está aprobado un nuevo Plan de Modernización, es otro destino con gran pérdida de plazas. En 2009 tenía 217 establecimientos, hoy cuenta solo con 119. Se mantienen los 22 hoteles que había hace once años y lo que desaparecen son los apartamentos que se han residencializado.