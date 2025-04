Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 20 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Fernando González de Armas lleva toda una vida dedicada al sector del motor en Canarias. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales comenzó en el sector como secretario de AIVA, germen de lo que después sería Fredica. En 2023 se convirtió en su presidente. Es director general del Grupo Ari.

-¿En qué momento está el sector del automóvil tras las dificultades que siguieron a la covid, con la falta de componentes y la escasa oferta de coches en las islas?

-Ciertamente, el covid generó problemas importantes de abastecimiento en el sector del automóvil, derivado de la interrupción en las cadenas de suministro de los fabricantes lo que lógicamente repercutió en toda la distribución. Posteriormente la guerra de Ucrania tampoco contribuyó a la mejora de la situación. Los efectos sobre el sector de esta situación, totalmente atípica, se mantuvo prácticamente hasta mediados del año 2023. Afortunadamente, la situación se ha ido normalizando y hoy los 'stocks' están en cierta medida normalizados.

-El sector parece atravesar un momento de dificultades. Alemania, su cuna, no atraviesa su mejor momento y esto va a tener impacto inevitable en todos los mercados.

-Estamos ciertamente en un momento de incertidumbre. Europa ha adoptado acuerdos con relación a la industria del automóvil que son loables, ya que todos estamos a favor de proteger el medio ambiente y por tanto comercializar vehículos menos contaminantes. Sin embargo, los tiempos para realizar la transición deberían ser más flexibles. Los fabricantes europeos han apostado por la fabricación de vehículos alternativos pero cambios industriales como los propuestos por la Comisión Europea, en una industria de la envergadura de la del automóvil en Europa con grandes plantas de fabricación y miles de puestos de trabajo, se debe realizar con tiempos razonables de adaptación.

-Renovar coche no es una prioridad en el gasto del consumidor. ¿Cómo van a contener esta sangría porque no parece que vaya a ponerse en marcha un plan de ayudas más allá del MOVES?

-Hablar de sangría no se corresponde con la realidad de nuestro mercado. En el acumulado del primer trimestre el mercado neto crece y el de particulares es un canal estabilizado con un crecimiento más moderado frente a una mayor fortaleza del canal empresas. Sobre las preferencias de los consumidores, creemos que la adquisición de un vehículo es muy importante para ellos. No podemos olvidar que sigue siendo la segunda compra en importancia después de la vivienda. En la mayoría de los casos ven en el coche un instrumento imprescindible para atender su demanda de movilidad. En relación con la renovación del parque móvil, la solución para acelerar su transformación exige un plan integral. No es un hecho que dependa exclusivamente de las ventas de vehículos nuevos pero si es importante. Siendo conscientes de esta situación desde Fredica se ha solicitado que, dada la especial situación de Canarias, sería importante contar con un programa de renovación propio para las islas, iniciativa que ya han adoptado otras comunidades autónomas como Galicia, País Vasco o Madrid.

-Estas ayudas contribuirían además a rejuvenecer uno de los parques móviles con más antigüedad de España. ¿Qué les dicen desde el Gobierno de Canarias?

-La situación del parque móvil de Canarias presenta un estado bastante peligroso con una media de edad que supera los 16 años, con un nivel de absentismo en la ITV del 34%. Esto es perjudicial para la seguridad vial, el medio ambiente y el consumo, dado que un parque viejo consume más combustibles y emite muchas más emisiones que un parque modernizado. Respecto al Gobierno de Canarias creemos que son conscientes del problema del parque y de la situación económica de las familias, por lo que esperamos que reaccione y ponga en marcha medidas que permitan contrarrestar esta situación.

-Hablando de ayudas, el MOVES tampoco parece la panacea porque acceder a ellas es complicado. ¿Esperan que haya un cambio?

-Realmente ha sido una de los grandes escollos del plan. Los compradores han tenido que esperar hasta dos años para recibir la ayuda. La Consejería de Transición Ecológica actual al menos ha tratado de avanzar en la gestión de los expedientes. A nivel nacional se ha solicitado reiteradamente al Gobierno de España que establezca ayudas directas que se materializaran prácticamente con la compra. Sin embargo, aunque en la renovación del plan MOVES III se han introducido mejoras puntuales, sigue ciertamente siendo un sistema complejo para los compradores. Así todo pensamos que las ayudas merecen sin duda la pena.

-La recaudación que genera su sector es muy elevada, ¿deberían tenerles más en cuenta los políticos y las administraciones a la hora de tomar decisiones? ¿Se sienten despreciados de alguna manera?

-Despreciados no, pero sí es necesario recordar lo que aporta el sector a la economía de las islas. Tiramos de muchos sectores económicos que dependen de las cuatro o dos ruedas y miles de puestos de trabajo. Realmente el sector reporta recursos a prácticamente a todas las administraciones públicas. Desde aranceles a los vehículos importados de países terceros, el IGIC, el Impuesto Especial de Sobre Determinados Medios de Transporte hasta el Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica, además de las tasas de la DGT. El automóvil además indirectamente genera una importante recaudación por el Impuesto sobre los Combustibles. Teniendo en cuenta lo que genera el sector y los miles de usuarios del automóvil debería valorarse más su importancia.

-Cuando las empresas alquiladoras renueven su flota, ¿qué van a hacer ustedes para vender coches?

-Las grandes alquiladoras continuamente renuevan flota. Tradicionalmente esos vehículos entran en el mercado de segunda mano, normalmente con operaciones de recompra, tratándose de vehículos seminuevos lo que no es negativo. Aunque hemos tenido ciertamente buenos años con relación a las compras por las alquiladoras, sin embargo, se es consciente de que una vez normalizado el parque de móvil destinado a esta actividad su ritmo de compras también se estabilizará, pero seguirá siendo un mercado fundamental para los concesionarios en Canarias.

-¿Creen que este año podría producirse un cierre de concesionarios en las islas o algún tipo de compra o fusión?

-En las islas las grandes operaciones de compra o fusiones empresariales ya se han realizado. Hemos visto como en Canarias se han conformado grandes grupos empresariales del automóvil. Ahora bien, nunca se deben cerrar puertas y no sabemos qué puede pasar en el futuro inmediato. Empresas dedicadas a la actividad como concesionarios oficiales de marca en Canarias incluyendo toda la tipología de vehículos como turismos, vehículo comercial e industrial y motos, se mueve en torno a las sesenta empresas. En el sector de los vehículos de turismo, como se ha comentado, se ha producido una cada vez mayor concentración de marcas en determinados grupos y, aunque hablamos de unas 40 sociedades operando, realmente el mercado se concentran en seis o siete grupos.

-En cuanto al coche eléctrico, ¿qué hace falta para que los consumidores se inclinen por él?

-El problema esencial es la falta de infraestructura de recarga. Existen en torno a 1.860 puntos en las islas de acceso público, pero se trata de puntos de recarga en zonas comerciales o puntos de acceso condicionados, en muchos casos de baja potencia o que no funcionan correctamente. Los usuarios actuales de los vehículos eléctricos son aquellos que fundamentalmente disponen de su propio punto de recarga. Desde Fredica hemos trasladado la necesidad de promover las recargas en las comunidades de propietarios. Pensamos que aportar ayudas a las comunidades de propietarios puede ser la manera de impulsar de manera destacada el VE y electrificado en las islas, porque actualmente el 40% del parque móvil duerme en aparcamientos comunitarios, es un sistema de recarga más sencillo de usar y además es la solución más rentable por el ahorro que conlleva para un usuario medio en Canarias. La tecnología está hoy contrastada y Canarias sería, por los recorridos medios realizados, un lugar ideal para su expansión, todo ello sin perjuicio de que se sigan incrementado los puntos de recarga públicos.