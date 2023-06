El sector alimentario insiste en que la subida de precios reduce sus márgenes

El sector alimentario tiene una rentabilidad media del 2,2%, lo que revela que no es un sector «muy rentable, pero sí muy resistente». Así lo indicaron durante la presentación del informe de la distribución alimentaria de Asedas, en la que su recién nombrado presidente, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró que la cadena alimentaria ha ejercido de «dique de contención» durante la crisis de la inflación.

Así, criticó que desde algunos sectores se esté diciendo lo contrario y aseguró que los empresarios se han sentido «injustamente tratados» durante estos meses, cuando han pasado de ser considerados «los héroes de la pandemia» a los «villanos». «Este diagnostico es muy injusto y no tiene ninguna base económica ni ningún rigor», aseguró durante su intervención este miércoles en Madrid.

En este sentido, los datos del II informe de Asedas revelan que el sector de la alimentación ingresó 1.677 millones de euros en 2021 -último año con cifras disponibles-, lo que supone una rentabilidad media del 2,19%, con solo dos operadores por encima del 5% de rentabilidad (de los 62 auditados) y seis de ellos en pérdidas.

Por ello, desde Asedas indicaron que todas las empresas de alimentación han tenido que reducir sus márgenes durante esta crisis de precios, y que frente a lo que se ha hecho creer, «no ayuda nada el aumento de los precios al ensanchamiento de los márgenes», señaló el secretario general de la asociación, Felipe Medina.

Por su parte, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, insistió en que no se puede señalar a un sector concreto de la subida de precios. «La inflación no ha sido culpa de un eslabón concreto de la cadena, sino que se ha repartido a lo largo de toda ella», señaló. Además, recordó que la reducción del IVA a ciertos alimentos decretada por el Gobierno ha ayudado a contener la inflación. «Los supermercados no son los responsables de la situación actual de precios», destacó.