Sánchez deja en el tejado de las nucleares un nuevo calendario de cierre, pero bajo unas condiciones que las eléctricas rechazan

El cierre escalonado de las cinco centrales nucleares operativas en España que comenzará en 2027 con la clausura de Almaraz I en Cáceres ha ... abierto un dilema energético que se ha intensificado a raíz del apagón sufrido en la mayor parte de España el pasado 28 de abril. El calendario de cierres fue pactado en 2019 entre las empresas titulares (Iberdrola y Endesa) y Enresa (empresa pública responsable de la gestión de los residuos radioactivos), pero a dos años de que comience el proceso de desmantelamiento el debate suma ahora a políticos, empresarios e incluso ciudadanos.

Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado lo que ocurrió aquel lunes 28 de abril haciendo hincapié en que las energías renovables no fueron las causantes de que se disparara la tensión eléctrica durante esos segundos de caos, a pesar de que aún no se han dilucidado las causas. Y puso el foco en las nucleares, dejando la pelota en su tejado al ofrecerles un «calendario distinto» que prorrogue su vida útil, pero bajo condiciones rechazadas por las empresas: «Si proponen entre ellas un calendario distinto al pactado, nosotros les escucharemos», señaló el presidente. Entre los requisitos, además de que la prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos y el suministro eléctrico, que sea económica viable.

Es decir, que esta prórroga no sea «a costa del bolsillo de los contribuyentes» sino «que lo paguen los ultrarricos que presiden esas nucleares». Sánchez fue este miércoles especialmente crítico con estas empresas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) asegurando que «estamos muy lejos» de que esos tres requisitos se puedan cumplir porque «quieren que sea la clase trabajadora y no ellos los que paguen el coste de prorrogar la vida de las centrales».

«No hay ni un solo estudio serio que diga que la energía nuclear es imprescindible en España», argumentó el presidente, que recordó que «ninguna de estas empresas ha solicitado formalmente que el prorrogue el calendario». Sin embargo, un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía subraya que si no se acelera la implementación de tecnologías de almacenamiento energético, el cierre nuclear -cuya operatividad supera el 80% frente a la intermitencia de las energías de origen solar o eólico- incrementará la dependencia del gas, cuyos precios son más volátiles y generan más emisiones de CO2.

Este mismo miércoles, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, contestó -sin saberlo, ya que sus palabras las pronunció prácticamente a la vez que la intervención de Sánchez en el Congreso- que no es que las eléctricas no quieran pagar o quieran trasladar algo del coste al consumidor, sino que las nucleares «se ven penalizadas» a nivel fiscal frente a otras fuentes de generación que no emiten CO2.

No obstante, incidió en que el apagón no debería enfrentar a la energía nuclear con las renovables porque ambas son tecnologías «necesarias para dar más estabilidad» al sistema eléctrico. En una conferencia con analistas tras presentar los resultados de la compañía, reiteró que tenemos «uno de los sistemas más seguros y fiables», pero advirtió de que «eso no significa que no estemos a favor de extender el cierre de la energía nuclear ni aumentar la remuneración de la red, porque es necesario».

En este sentido, Bogas recalcó que antes del apagón ya se había puesto sobre la mesa la prolongación de la vida útil de las nucleares e indicó que el planteamiento al Gobierno «no se trata solo de extender la vida útil, sino también de reducir los impuestos». Y recordó que el Gobierno «es el responsable de definir la política energética del país» y, por tanto, decidir si una modificación en el calendario de cierre nuclear es necesaria para el sistema.