«Salir a la calle en patinete eléctrico en Canarias es jugártela cada día» El presidente de la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias (Ampecan), Antonio Sedano, critica que la falta de valentía de las ciudades canarias para dar cabida a este tipo de vehículos, que crecen a un ritmo de un 300%

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

El presidente de la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias (Ampecan), Antonio Sedano, lamenta la gran cantidad de obligaciones que se imponen a los usuarios y propietarios de patinetes eléctricos y el escaso apoyo que reciben de las administraciones canarias para asegurarles una conducción con menor riesgo.

Como señala, salir en patinete en las capitales canarias es jugártela por la «poca valentía» que han tenido las administraciones a la hora de diseñar carriles adecuados. «En Las Palmas de Gran Canaria sales a la calle con el patinete y circulas pero legalmente no podrías hacerlo sobre todo en la ciudad alta», explica Sedano. Como apunta, en la parte baja de la ciudad, con el carril bici y las zonas de circulación a 30 «se escapa» pero en la parte alta «es imposible», además de que no hay interconexión para ir en patinete entre la parte alta y baja de la ciudad. «Cuando llegas a Paseo de Chil se acabó. Ahí tienes que ir por la carretera aunque en teoría no se puede», manifiesta Sedano, que reconoce que, aunque afortunadamente la policía no dice nada, «es un peligro».

«Es increíble ver a muchos repartidores bajando la Avenida Pintor Felo Monzón a 25 por hora con su patinete y jugándosela con coches que van a más de 60% pero no hay otra opción», lamenta. Como recuerda, en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había un proyecto para crear un ciclocarril, como existe en otras ciudades, pero nunca llegó a materializarse.

De igual manera lamenta que, desde el año 2019 Ampecan lleva defendiendo el uso obligatorio del casco en el patinete eléctrico. «Llevan seis años para aprobar la ordenanza municipal que lo recoge», critica Sedano, que señala que la situación es «muy similar» en Santa Cruz de Tenerife, otra ciudad que no está apostando por la movilidad sostenible. «Siempre decimos que mientras las administraciones van con una velocidad analógica, el sector va con la digital», señala.

Las cifras oficiales apuntan a que en España hay en torno a cinco millones de patinetes, sin embargo, Sedano considera que ya se han alcanzado los diez millones. «Las compras de patinetes crecen un 300%. Somos el vehículo más nuevo y el último que ha entrado en circulación y hay que empezar a pensar en ellos. Ahora mismo las ciudades solo son para los coches», dice.

Entre algunos errores que existen apunta a que, por ejemplo, los carriles bici de la ciudad estén antes de las zonas de carga y descarga, lo que obliga a los coches a pasar por encima. «Es muy peligroso», asegura Sedano, que destaca que la mayoría de los accidentes que se producen en los patinetes se den en los carriles bici. «En otras ciudades han sido más valientes», afirma Sedano, que asegura que en Lanzarote y Fuerteventura se ha introducido mejor las vías para patinetes. En 2024 se registraron en las islas 27 accidentes de patinetes, uno con resulado de muerte y 11 graves. A nivel nacional el pasado año se produjeron casi 400 accidentes, un 23% más, según un estudio de la Fundación Mapfre.