La salida de la carga del puerto crece un 20% para aligerar el muelle de cara a la huelga del transporte Los supermercados refuerzan los surtidos locales y elevan un 15% sus compras al fin de estar preparados. Por ahora no hay reunión prevista entre las partes. Los camioneros avisan que el paro impactará en el carnaval, al no haber chóferes

«Tensa calma». Así es como se puede definir el momento actual, a solo dos días de que los transportistas canarios inicien un paro indefinido que lleva gestándose meses y que, tras sucesivas convocatorias y desconvocatorias, finalmente se hace efectivo.

Los supermercados y grandes superficies del archipiélago han tenido poco margen para aumentar de forma considerable los pedidos a la península -el paro se convocó con una semana de antelación- pero sí han elevado las compras a nivel local, según indican fuentes del sector.

Según señala, en los últimos días han reforzado los surtidos locales en un 15%, aunque el problema es que los proveedores de las islas son los que son y la capacidad de dar respuesta a todos las cadenas de distribución son limitadas.

En las terminales del puerto también se ha acelerado el ritmo de trabajo desde que el lunes se convocó la huelga. Según indican fuentes próximas, la carga está saliendo «sobre la marcha», de forma que si antes los contenedores podían quedar en el puerto a la espera de salir un día o hasta dos, ahora se están cargando sobre la marcha y llevando a los almacenes. Estas fuentes indican que el ritmo de carga y salida de los contenedores se ha podido incrementar hasta un 20% desde el miércoles. «Llegar está llegando más o menos lo mismo pero sí está saliendo mucho más rápido del puerto», indican estas fuentes.

Las terminales prevén operar el fin de semana para sacar carga

Ante la necesidad de sacar toda la carga que llegue al puerto antes del lunes es lo que lleva a las distintas terminales a decidir operar y entregar mercancía el fin de semana. Algunas ya han comunicado que abren el sábado y estár por ver qué hacen el domingo, según indican fuentes próximas. El objetivo es que el lunes esté colocada casi toda la carga del muelle, ya que el lunes empieza el paro indefinido.

El presidente de la Asociación de Empresas del Transporte de Mercancías (Asemtra), Roberto Jerez, reconocía ayer que, por el momento, no ha habido «ningún acercamiento» por parte del Gobierno de Canarias. «Si no nos llaman no podemos hacer nada», indica Jerez, que asegura que el seguimiento del paro va a ser prácticamente del cien por cien. «Yo mismo me he sorprendido del apoyo de las empresas, las hay grandes, medianas y todos los autónomos, que están cansados de que nos ninguneen», manifestó.

Los transportistas avisan que el Carnaval sufrirá el paro

El presidente de Asemtra, Roberto Jerez, alerta de que el paro afectará a la celebración de los carnavales. Según explica, los decorados, plataformas y demás elementos de los drag se llevan al parque en camión. «El ayuntamiento no se ha dado cuenta. Si el paro sigue afectará a la gala Drag y a la Cabalgata. La huelga es para toda la mercancía, incluido lo que afecta al carnaval», dice.

Jerez valora de forma positiva que las terminales del puerto operen el fin de semana para sacar el mayor volumen de carga del muelle pero recuerda a los transportistas la existencia de la «demora de estadía» y que obliga a los transportistas a abonar el retraso que se genere en la devolución de los contenedores. «Deben saber que si se llevan el contenedor y no lo devuelven antes del lunes les podrían reclamar el pago», apunta el presidente de Asemtra (organización que forma parte de la Federación de Empresarios del Transporte, FET).