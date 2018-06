Ryanair prepara una huelga para julio

Los días concretos de huelga aún se desconocen dado que el plazo límite para reconocer a los sindicatos es el 30 de junio

Fue el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (Sitcpla) quien ha asistido a los empleados, que ya en 2009 consiguió defender a algunos contratados de los aspectos disciplinarios de la compañía, según afirma el portavoz del sindicato, Antonio Escobar en El Mundo.

Los días concretos de huelga aún se desconocen dado que el plazo límite para que la compañía reconozca a los sindicatos es el 30 de junio. Tras esta fecha, si la respuesta fuera negativa, los representantes de los tripulantes de cabina de la empresa irlandesa se reunirían los días 3 y 4 de julio para debatir medidas.

Sin embargo, el conflicto no solo afectaría a España sino que alcanzaría a varios países: trabajadores de Bélgica, Portugal y previsiblemente Alemania y Holanda se sumarán a los tripulantes de cabina (TCP) españoles en defensa de su derecho a contar con sindicatos ya que lo ampara la legalidad vigente en sus Estados, explican los diarios nacionales. Italia aún está a la espera de un preacuerdo para no ir a huelga y Reino Unido, por su parte, ya firmó un contrato.

En caso de que finalmente la negociación no llegue a buen puerto y los sindicatos hagan firme su convocatoria de huelga, será el Ministerio de Fomento, en España, quien tras escuchar la propuesta de Ryanair, establezca los servicios mínimos que deberán cubrirse en las conexiones con los aeropuertos del país. Y lo habitual en estos casos es que el Gobierno imponga la cobertura del 100% de las operaciones programadas con Canarias, dada la especial dependencia del archipiélago al transporte aéreo.

Para los representantes sindicales en España, la compañía insiste en mantener unos aspectos que no se ajustan a la legislación. Entre ellos, no reconocer el derecho a la acción sindical que implica la presencia de representantes de los trabajadores en las reuniones que no son sólo empleados directos; es decir, los contratados por las reclutadoras de la aerolínea, Crewlink y Workforce. O no estar aún dispuesta a aceptar que los futuros delegados sindicales deben tener tiempo para trabajar en su labor sindical.