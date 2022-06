Ribera admite que bajar el IVA de la luz «no resuelve el problema»

Apenas dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el sábado aprobará dentro del nuevo real decreto anticrisis una nueva rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% para intentar aliviar un poco una factura de la electricidad que sigue disparada, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, vino a hacer una enmienda a esta medida reconociendo que «con rebajas fiscales no se resuelve el problema».

Otra de las confesiones que hizo la ministra durante su intervención en el desayuno de Nueva Economía Fórum es que las tensiones en los precios van sostenerse en el tiempo y precisamente por ello se desmarcó de «medidas inmediatas» como las bajas de impuestos y apostó por «acelerar cambios importantes de gran calado», como pueden ser modificaciones en el mercado de la energía y seguir fomentando las energías renovables.

Ribera no dio pistas sobre qué nuevas medidas va a incluir el decreto anticrisis del sábado, pero sí dejó claro que serán aquellas que «son más pertinentes para acompañar a las familias». A su vez, señaló que trabajan en que el despliegue sea «lo más ágil y amplio posible», respetando, eso sí, cuestiones socioeconómicas, ambientales... En cualquier caso, la vicepresidenta recalcó que serán «extraordinariamente cuidadosos» y «aplicará todo lo que esté en nuestra mano» para aliviar los altos costes de la electricidad.

Más pasión que por la bajada del IVA de la luz mostró Ribera por el tope al gas que acaba de entrar en vigor y que, sin embargo, no consigue por el momento frenar los altos precios. No obstante, insistió en elogiar esta medida que la considera «extremadamente positiva» y tacha sus malos resultados al «escenario difícil», con una ola de calor que no se veía desde por lo menos principios de los 80, por lo que confía en que suponga en breve más recortes en el precio.