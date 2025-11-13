Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este jueves en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:10

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Costa Calma, ofrece este combustible a 1,119€ por litro en Gral. Jandia Km 64,5, en el municipio de Pájara.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 13 de noviembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,970€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,048€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,970€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,970 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,985 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,985 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 4 0,985 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio) 5 0,995 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98 1 1,119 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara) 2 1,119 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,126 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 4 1,129 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 5 1,149 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil 1 0,970 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 2 0,970 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 3 0,985 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 4 0,985 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,995 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,048 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,109 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara) 3 1,116 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 4 1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 5 1,119 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)