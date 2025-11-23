Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 23 de noviembre de 2025

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 23 de noviembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,075€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,959 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  4. 4

    0,959 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  5. 5

    0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,075 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasoil

  1. 1

    0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  5. 5

    0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,065 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  3. 3

    1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  4. 4

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  2. 2 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  3. 3 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  4. 4 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  5. 5 La Colonial de Fontanales: historia, pasión y esfuerzo en torno a una tabla de quesos
  6. 6 A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso
  7. 7 El Puerto prepara una subida de tarifas a los cruceros que amenaza la competitividad del sector
  8. 8 El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad
  9. 9 Los premios de la Academia de Gastronomía de Las Palmas 2025 brillan con luz propia
  10. 10 Las familias de los cuatro CADI del Cabildo no ven avances un año después y escalarán en la protesta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Las Palmas

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Las Palmas