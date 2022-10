Las reservas turísticas crecen más de un 12% en una semana y avalan un «buen invierno»

Las previsiones del sector empresarial y de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y que apuntan a que la islas tendrán un buen invierno van cogiendo consistencia a medida que se acerca el 1 de noviembre, fecha oficial de arranque de la temporada.

En la última semana las reservas han crecido más de un 12% y se prevé que en los próximos días el repunte sea superior, en línea con el cambio de tendencia en los hábitos de los turistas desde la covid, en la que manda la compra de última hora. Las reservas están un 23% por debajo de 2019 pero la cifra se recorta día a día.

Las cifras de conectividad aérea también han mejorado. Hace unos semanas las aerolíneas tenían programadas 9,4 millones de plazas para el invierno, un 30,7% más que en 2019. Los últimos datos elevan los asientos un punto más, hasta casi los 9,5.

«Buen invierno» pero no será como el de 2019

El invierno será «bueno», como apunta el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, pero -advierte- no se llegará a la cifras de 2019.

La inflación, los tipos de interés y la crisis del gas van a pesar en la decisión de viajar demuchos europeos y esto va a impedir que la llegada de turistas alcance niveles precovid, tal y como ha ocurrido en lo que llevamos de año: Hasta agosto han llegado a Canarias un 7% menos de turismo que en 2019, lo que se traduce en la pérdida de un millón de turistas (los extranjeros caen un 9,4% y un 4,3% los nacionales). Gran Canaria es la isla con mayor descenso, tras La Palma, con un 10,5% menos de visitantes.

« El invierno va a ser bueno en Canarias pero no será excepcional. No vamos a alcanzar las cifras de 2019», advierte Mañaricua, que apunta que la ocupación prevista para noviembre será del 90%. «Somos el único destino de invierno de Europa. El que quiera ir de vacaciones puede ir a Egipto, el Caribe y Canarias. Esa es nuestra ventaja y nos va a ir bien pero no tanto como en 2019», insiste Mañaricua.

El sector, optimista pero con cautela

Ya en la segunda quincena de octubre, una vez que han empezado las vacaciones escolares en distintos países de Europa, se está notando una mejoría del turismo, con ocupaciones del 80%, tras una primera quincena de mes «floja».

«Es lo mismo de siempre», indica Mañaricua, quien se muestra convencido de que el sector turístico no recuperará los niveles de 2019 «hasta 2024».

El presidente de la comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y también presidente de Ifa Hotels y consejero del grupo Lopesan, Santiago de Armas, apunta a que «aunque las previsiones son buenas para los próximos meses», la elevada incertidumbre provoca que «esté todo en el aire».

«El efecto champán de este verano y provocado por los ahorros de la covid está desapareciendo. Todo pinta bien pero tenemos que ser cautos», indica.

En el mismo sentido se expresa el director general de Cordial Canarias Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos. «La situación está mejor aunque sigue habiendo contratiempos y sustos», indica. «Queremos ser optimistas y lo necesitamos pero la incertidumbre es muy elevada», indica Villalobos, que reseña que hay dos importantes mercados para las islas y sobre todo Gran Canaria, como son los nórdicos y los alemanes, que se están recuperando de forma más lenta.