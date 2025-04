El registro de gallinas, para los que tengan menos de 30, avanza lento en Canarias

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de abril 2025, 22:43 Comenta Compartir

Tras la propagación de enfermedades como la gripe aviar en países como Estados Unidos, en España se ha vuelto a poner sobre la mesa la obligatoriedad de registrar las gallinas para su autoconsumo, lo que obliga a todas las personas que tengan estas aves a inscribirlas aunque solo tengan una.

Esta preocupación llega a Canarias después de que regiones como Galicia se hayan puesto manos a la obra para tener controlados estos animales y hayan empezado a aplicar sanciones que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros a aquellos propietarios que no realicen el proceso. Este registro afecta a todo aquel que posea en su haber menos de 30 gallinas para autoconsumo y su principal objetivo es controlar la expansión de la gripe aviar. Es importante recordar que aquellas explotaciones que sean de más de 30 gallinas ya cumplen con los registros de explotación ganadera.

Cabe destacar que esta normativa no es nueva y se estableció bajo el Real Decreto 637/2021, entrando en vigor el 1 de enero de 2024 y que estipula que todo propietario de gallinas tiene que cumplimentar un registro aunque sean para autoconsumo. Hasta este 2025, ninguna comunidad autónoma había empezado a aplicarla activamente, ya que anteriormente había obligatoriedad de registrar las explotaciones de pollos de engorde dedicadas a la carne pero no en las dedicadas a los huevos. Según el director general de Ganadería (DGG) del Gobierno de Canarias, Andrés Matoso, este registro se cumplimenta en las islas a través de una solicitud telemática en la que se aporte aportar un certificado al ayuntamiento correspondiente, como que el suelo permite ese uso y un informe veterinario.

Matoso indica que este borrador estará disponible próximamente en la página de la Consejería de Agricultura en el que el propietario tendrá que aportar su nombre, documento de identidad, número de gallinas y un veterinario de referencia al que acudirá en caso de enfermedad de alguna de las aves.

Según Agustín González, veterinario municipal de Puerto del Rosario, el problema aparece cuando en Canarias no se ha dado instrucción a los veterinarios municipales sobre cómo se van a registrar estos animales y recuerda que su competencia se basa ahora mismo exclusivamente en animales domésticos como perros, gatos y hurones.

Además, para González este control de las gallinas por parte de las clínicas se antoja «materialmente imposible» al no haber personal suficiente. «Apenas llegamos a abarcar el 60% de los perros y el 20% de los gatos con chip, no nos podemos poner con las gallinas». Al mismo tiempo, considera que esta distinción es «absurda» ya que las gallinas no son la único ave capaz de transmitir las enfermedades.

¿Próxima pandemia?

El principal objetivo que persigue este registro es tener más controlado un animal que es de los principales transmisores de la gripe aviar, una de las mayores amenazas para la ciudadanía y que algunos veterinarios señalan como la «próxima pandemia».

Para González, Canarias se ha relajado durante este proceso al no haber registrado todavía ningún brote de gripe aviar, algo que ya se ha dado en la península. Con este registro, la DDG tendría que exigir los requisitos que demanda la ley, que incluyen tener un determinado espacio por gallina, un porcentaje de suelo cubierto y descubierto y especificidades en cuanto a los bebederos y los nidos, además de contratar a un veterinario, un esfuerzo económico y logístico que la mayoría no estará dispuesto a asumir. «Pasaría a no ser rentable y la gente dejaría de tener gallinas» además de ser inviable para las administraciones. «Físicamente no tienen suficientes trabajadores para mantener un control», concluye González.

«La gente se ha vuelto loca, no me han parado de llamar este mes y medio» Agustín González Veterinario

Recibir una multa por tener gallinas para el autoconsumo se ha convertido en una preocupación de muchos propietarios canarios en las últimas semanas.

Agustín González revela que una gran cantidad de propietarios de gallinas que las usan para su consumo propio no han parado de acudir al servicio de veterinaria del municipio para solicitar información acerca de el supuesto registro, que según González, Canarias todavía no ha activado. «Hasta ahora las podías registrar de forma voluntaria, sin obligatoriedad ninguna», apunta.

Después de que se aprobara la normativa, la cual hasta el momento solo está aplicando Galicia, ni a los propietarios de gallinas ni a los ayuntamientos y sus servicios veterinarios se les han dado instrucciones con respecto a una explotación pequeña, ya que en el Gobierno regional nunca se «han molestado» en pedir registros a los que poseen menos de 30 gallinas, al considerar que nadie tiene «el tiempo ni el dinero para poder invertirlo en legalizar tan pocas gallinas, es absurdo».

González señala que además de rellenar cualquier documento tampoco se ha hablado de si tiene que ser vía presencial o telemática, ni de si al igual que sucede con otros animales domésticos, se tendrán que instalar microchips a las gallinas, que ayudaría a mantener un control exhaustivo en caso de surgir algún brote de gripe aviar o salmonella, que pudiese derivar en alguna epidemia mayor. «A todo el que ha llamado le he tranquilizado porque todavía no hay que registrar nada. A los ayuntamientos no nos han dicho cómo hay que hacerlo y el Gobierno apenas tiene trabajadores para ello».