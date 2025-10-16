Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez comparece ante la comisión de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad
Beatriz Corrdor, presidenta de Redeia EP

El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones

Corredor niega que se encuentre en riesgo la seguridad del suministro pero desliza que el modo reforzado supone «mayores ingresos para los generadores obligados a controlar la tensión

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:51

Comenta

El modo «reforzado» del sistema eléctrico con el que opera Red Eléctrica tras el apagón del pasado 28 de abril que afectó de forma masiva ... a la Península Ibérica ha supuesto un sobrecoste de 371 millones de euros hasta el 30 de septiembre según las estimaciones de Red Eléctrica. Así lo ha confirmado este jueves la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en su intervención en la XII edición del Foro Solar organizado por UNEF en Madrid.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  2. 2 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  4. 4 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  6. 6 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  7. 7 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  8. 8 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  9. 9 Guanarteme levanta otra barricada
  10. 10 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones

El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones