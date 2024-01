'Reflexiones a 22GRADOS' analiza la situación del patrocinio deportivo y cultural en Canarias

La compañía canaria de marketing 22GRADOS' ha celebado hoy la segunda edición de su evento 'Reflexiones a 22GRADOS', centrada, en esta ocasión, en el patrocinio de eventos deportivos y culturales.

Para analizar las tendencias en los patrocinios de este tipo de eventos y la colaboración de entidades públicas y privadas, el evento contó con la participación de Leo Mansito, director de New Event, como ponente invitado.

El promotor de grandes eventos como el Granca Live Fest, explicó «la importancia vital» del patrocinio público-privado en la cultura canaria, ya que «estamos muy lejos y en este sector no existe otra manera de sobrevivir que con apoyo público y privado».

«Las ayudas son fundamentales en un sector que mueve a 6.000 empresas, que emplea a 34.000 personas y que genera una facturación de 800 millones de euros, el 3% del PIB canario», aseguró Mansito, «si no, no podríamos poner los precios que tenemos en Canarias, que no se pueden poner al mismo nivel que Europa».

Y, según Mansito, las ayudas pasan por ofrecer incentivos fiscales ventajosos que atraen, cada vez más, a artistas relevantes del panorama nacional e internacional, pero también por el apoyo público y privado «que nos pone en el mapa de los grandes festivales».

Como ejemplo, el Granca Live Fest que él mismo promueve y que, con 5 millones de presupuesto, generó un retorno de 26 de millones de euros, en gran parte debido a que el 37% de sus asistentes provenían de fuera del archipiélago.

En ese punto, el promotor quiso recordar que el 12% de los turistas que llegan a Canarias lo hacen para asistir a algún gran evento de este tipo que, para las marcas canarias suponen más ventas, en algunos casos, y un acercamiento de la marca un público más extenso, en otros.

En esta misma idea coincidieron los intervinientes que participaron posteriormente en una mesa de diálogo: el director de Negocio de Cajasiete, Joseba Fernández de Retana; la directora de Marketing y Comunicación de Ahembo, Ida Vega; y el director comercial y de Marketing del Club Baloncesto Gran Canaria, Paris García.

El ejecutivo de Cajasiete, Joseba Fernádez, explicó que, con los patrocinios de eventos y otras colaboraciones en entornos más locales, la entidad financiera busca generar impactos más positivos sobre la marca y por eso aboga por apoyar iniciativas «que tengan un componente de experiencia».

La responsable de comunicación de Ahembo, Ida Vega, por su parte, destacó la importancia de participar en un patrocinio desde los inicios, «como si fuera un matrimonio, porque si no, después cuesta mucho incorporarse».

Desde el otro lado de los patrocinios, el director comercial del Granca, Paris García, puso el foco en diseñar colaboraciones ad hoc, porque «cada empresa busca cosas distintas y la rentabilidad es diferente». «Es importante poner en valor lo que estamos haciendo para cada patrocinador», apostilló.

En esa línea se pronunció también Leo Mansito, que abogó por impulsar acuerdos comerciales que abarquen nuevas dimensiones y nuevas maneras de trabajar, generando espacios concretos «en los que podamos dar a los colaboradores el valor que se merecen».

En ese sentido, todos coincidieron en que el futuro de los patrocinios pasa por implicar más a las marcas e instituciones para que hagan suyos los eventos y les saquen el retorno que, cada uno en su caso, considere más ventajoso.

De esa manera, según los ponentes, los grandes eventos culturales y deportivos también ganarían en atractivo para grandes empresas nacionales e internacionales, que actualmente no contemplan a Canarias como opción de patrocinio, sin menoscabo de que hay que seguir apostando por las empresas canarias, «que crean músculo y generan empleo en la economía canaria».

El evento fue presentado por Eladio Bombín, CEO2 de 22GRADOS, quien subrayó la importancia del espacio de la agencia canaria afirmando que «surge tras identificar la necesidad de impulsar la conversación pública, la colaboración público-privada y la construcción de alianzas sobre asuntos de interés para el sector de la comunicación y, principalmente, para la sociedad».

Con 'Reflexiones a 22GRADOS', «lo que buscamos es facilitar esta conversación pública y fomentar dicha colaboración intentando traer a estos eventos temáticas de interés para el sector», afirmó.