Las Ramblas Centro, un lugar que redescubrir

Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 diciembre 2021, 09:57

Si algo hemos buscado en los últimos dos años son espacios únicos, abiertos y seguros. Queremos disfrutar de salir a comer, vernos con amigos para tomar un café o dar un paseo con nuestra familia sintiendo que ese momento, por muy rutinario que parezca, ya no lo es porque cada vez más, nuestro tiempo es el protagonista de nuestras vidas. En este sentido, Las Ramblas se ha convertido por su ubicación, fácil acceso, aparcamiento, oferta gastronómica y tiendas únicas en el lugar del encuentro. Ramblas, es el lugar ideal para disfrutar de nuestro día a día, donde poder disfrutar de esa rutina (tan especial) que tanto valoramos.

Son muchos los que ya conocen el Centro, lo conocen por su amplia oferta gastronómica o por tener uno de los decorados navideños más bonitos y espectaculares de Las Palmas, pero Ramblas es un lugar que redescubrir. Los que lo han visitado alguna vez ya saben que es un espacio al aire libre que ofrece todas las comodidades para las compras y el ocio de toda la familia pero el Centro, gestionado por el equipo de turismo de Grupo Satocan, ha conseguido posicionarse como un lugar especial, como lo son los hoteles que se encuentran bajo su gestión, que recientemente ha entrado entre las 10 mejores cadenas del mundo y esto ha hecho que marcas locales se hayan fijado en Ramblas como un sitio estratégico donde instalar sus conceptos. A lo largo de 2021 han abierto marcas como Rockabilly, Mr. Kale o la firma de ropa infantil Chicco. Y conceptos únicos como es el caso del Restaurante Etiópico, gastronomía africana en una espectacular terraza. Prueba de que Ramblas es un lugar atractivo es que operadores que ya estaban hayan decidido abrir nuevos conceptos en el mismo centro, como Asador Iré o Palique Enyesque, que nacen del equipo de Cuba58 y Mr. Ribs, respectivamente.

Si decides redescubrir Ramblas comprobarás que no todo es gastronomía, porque el Centro se presta a una compra fácil: es llegar y aparcar para resolver compras y regalos de Navidad.

Cuentan con una de las mejores jugueterías de la isla, Super Kid Store, que destaca por sus juguetes educativos para fomentar un mejor desarrollo, libros respetuosos y juegos STEAM, para educar a la siguiente generación de científicas e ingenieros. Del mismo modo, tiendas como CIMA Running, especializados en zapatillas y accesorios para runners, es otro de los comercios únicos y no hay runner de Gran Canaria que no los conozca. Sin olvidarnos de las boutiques de moda como DVega, Los Complementos de Carlota y Totó & co. comercios únicos para regalos muy especiales, sobre todo en las fechas que se acercan. Y el próximo año, Ramblas dará otro salto porque habrá un nuevo vecino: Fitness Park, el gigante del fitness galo que abrirá un gimnasio de 2.300m2, y que se sumará a la amplia y completa oferta del Centro.

Esta Navidad, no dudes en visitar el Centro con la familia y los amigos. Si hace tiempo que no vas, te sorprenderán sus espacios, el ambiente y la decoración navideña. El Centro Comercial

Las Ramblas es el lugar de encuentro perfecto para nuestro día a día y para disfrutar la Navidad tan especial que nos ha tocado vivir.

Las Ramblas es un lugar único y con una oferta diferente. Si quieres aprovechar el tiempo y compartir buenos momentos para recordar las próximas navidades, no dejes de visitar el centro y descubrir todo lo que puede ofrecerte. Porque es Navidad, porque es tiempo de Ramblas.