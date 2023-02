Quesos Valsequillo, a un paso de comprar la planta de Güímar de JSP

Quesos Flor Valsequillo ha cerrado un preacuerdo para adquirir la planta de leche UHT que JSP tiene en Güímar, según informan fuentes próximas.

La empresa de quesos de Gran Canaria lleva meses intentando quedarse con esta unidad productiva de la extinguida JSP (hoy en liquidación tras no lograr superar el concurso de acreedores) pero no ha sido hasta ahora que ha alcanzado un acuerdo con Gordon Brothers, que es propietaria de toda la maquinaría y el equipamiento de JSP después de que en 2020 llegaran a un acuerdo de 'sale & leaseback' por el que la empresa canaria le vendía sus activos por 4,5 millones para después abonar un elevado alquiler. Una operación con la que JSP trató de coger oxígeno ante la abultada deuda que lo asfixiaba pero que no le sirvió para salir de la situación. Muy al contrario, contribuyó a agudizar su situación financiera.

Para alcanzar ese preacuerdo ha sido también necesario que Quesos Flor Valsequillo llegara a un pacto con la banca acreedora de JSP, según estas fuentes.

Una vez cerrado el acuerdo, deberá presentarse en los próximos días al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas para que los acreedores realicen las alegaciones pertinentes. El juez que lleva el expediente, Guillermo Fernández, también tiene que dar el visto bueno final, aunque no se prevé que este trámite presente ningún problema, según estas fuentes.

Por ahora no ha trascendido el precio de la operación pero todo apunta a que superará el millón de euros, según estas fuentes. La oferta que presentó en un principio Quesos Valsequillo en noviembre del pasado año y que finalmente no prosperó por «escasa» era de 600.000 euros. Poco después presentó una segunda «mejorada» que tampoco fue aceptada.

La planta de leche pasteurizada de Güímar de JSP siempre fue la más rentable del grupo canario. De hecho en el estudio de viabilidad realizado por Hiperion, uno de los fondos que trató de quedarse con el grupo, se apuntaba que era la unidad «de mayor capacidad de generación de recursos económicos y de rentabilidad» de JSP.