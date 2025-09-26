Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cambio en un impuesto de Las Palmas de Gran Canaria: el tributo sobre las construcciones tendrá nuevas bonificaciones
Una de las imágenes del simulacro captadas por las cámaras de la Autoridad Portuaria.
Una de las imágenes del simulacro captadas por las cámaras de la Autoridad Portuaria. C7

Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista

El ejercicio permitió evaluar la coordinación de los recursos internos y externos, conforme al Plan de Protección del Puerto aprobado en junio de 2025

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:57

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha llevado a cabo este viernes un simulacro de atentado terrorista en el muelle Reina Sofía, sobre la plataforma ENSCO DS-11, con el propósito de evaluar la capacidad de reacción y coordinación de los distintos cuerpos y servicios implicados en la protección portuaria. Este ejercicio se enmarca en el Plan de Protección del Puerto, aprobado en junio de 2025, y responde al objetivo de garantizar la máxima preparación ante escenarios de riesgo.

El simulacro recreó la irrupción de una embarcación con tres encapuchados que intentaron acceder de manera violenta a la plataforma, amenazando con utilizar explosivos. A partir de ese momento, se activaron los protocolos de seguridad, se ejecutaron procedimientos de neutralización de la amenaza y se simuló la evacuación de tripulantes mediante un vehículo-escalera del Servicio de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, al quedar inutilizada la escala de la instalación.

En el operativo intervinieron distintos cuerpos y servicios vinculados a la seguridad portuaria. Junto a la Policía Portuaria participaron unidades especializadas de la Guardia Civil, Tedax, Cinológica y efectivos del Puerto, el Servicio de Bomberos, el Servicio de Amarradores y la consignataria Canarship. Además, personal técnico de la Autoridad Portuaria colaboró activamente a través de los departamentos de Control Marítimo y de Protección y Seguridad de Instalaciones Portuarias, asegurando la correcta coordinación de todos los recursos movilizados.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó la importancia del ejercicio: «Con este simulacro demostramos que contamos con un sistema preparado, coordinado y con capacidad para hacer frente a escenarios críticos. La seguridad de nuestras infraestructuras, de los trabajadores y de los usuarios es una prioridad absoluta para esta Autoridad Portuaria».

Varios cuerpos y servicios intervinieron en las maniobras. Autoridad Portuaria
Imagen principal - Varios cuerpos y servicios intervinieron en las maniobras.
Imagen secundaria 1 - Varios cuerpos y servicios intervinieron en las maniobras.
Imagen secundaria 2 - Varios cuerpos y servicios intervinieron en las maniobras.

canarias7 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista