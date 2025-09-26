Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista El ejercicio permitió evaluar la coordinación de los recursos internos y externos, conforme al Plan de Protección del Puerto aprobado en junio de 2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:57 Comenta Compartir

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha llevado a cabo este viernes un simulacro de atentado terrorista en el muelle Reina Sofía, sobre la plataforma ENSCO DS-11, con el propósito de evaluar la capacidad de reacción y coordinación de los distintos cuerpos y servicios implicados en la protección portuaria. Este ejercicio se enmarca en el Plan de Protección del Puerto, aprobado en junio de 2025, y responde al objetivo de garantizar la máxima preparación ante escenarios de riesgo.

El simulacro recreó la irrupción de una embarcación con tres encapuchados que intentaron acceder de manera violenta a la plataforma, amenazando con utilizar explosivos. A partir de ese momento, se activaron los protocolos de seguridad, se ejecutaron procedimientos de neutralización de la amenaza y se simuló la evacuación de tripulantes mediante un vehículo-escalera del Servicio de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, al quedar inutilizada la escala de la instalación.

En el operativo intervinieron distintos cuerpos y servicios vinculados a la seguridad portuaria. Junto a la Policía Portuaria participaron unidades especializadas de la Guardia Civil, Tedax, Cinológica y efectivos del Puerto, el Servicio de Bomberos, el Servicio de Amarradores y la consignataria Canarship. Además, personal técnico de la Autoridad Portuaria colaboró activamente a través de los departamentos de Control Marítimo y de Protección y Seguridad de Instalaciones Portuarias, asegurando la correcta coordinación de todos los recursos movilizados.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó la importancia del ejercicio: «Con este simulacro demostramos que contamos con un sistema preparado, coordinado y con capacidad para hacer frente a escenarios críticos. La seguridad de nuestras infraestructuras, de los trabajadores y de los usuarios es una prioridad absoluta para esta Autoridad Portuaria».

Varios cuerpos y servicios intervinieron en las maniobras. Autoridad Portuaria

Temas

Autoridad Portuaria