El tráfico marítimo entre islas, el gran vencedor tras hacerse Baleària con la Naviera Armas Distintas ramas del empresariado canario ven con buenos ojos esta operación, que reforzará la competencia en las rutas interinsulares

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de agosto 2025, 22:57

Pese a que el sueño de convertir a la Naviera Armas en la «Binter del mar» se haya visto truncado tras la compra de Baleària por un valor de 215 millones de euros, los empresarios canarios consideran que esto va a beneficiar claramente al tráfico marítimo entre islas, debido al aumento de la competencia que va a existir a a partir de ahora entre Baleària y Fred Olsen.

Aunque el sentir generalizado de la sociedad canaria es que lo preferible es que Armas hubiese quedado en manos de una empresa local, la posición consolidada de Baleària ofrece una buena estabilidad del mercado en el corto y medio plazo, según opinan diversas voces empresariales de Canarias provenientes del sector marítimo o de la distribución.

Desde la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de la Distribución (Asodiscan), que aglutina a grandes superficies como Alcampo, Carrefour o el Corte Inglés valoran «positivamente» la operación al considerar que da por finalizado el periodo de incertidumbre vivido en los últimos tiempos la Naviera Armas, que pasa ahora a formar parte de una naviera «consolidada» y que va a aportar un periodo de estabilidad que tendrá efectos positivos para la conectividad marítima de las islas.

«Hemos perdido el legado de Antonio Armas Fernández» La venta de la totalidad del grupo Armas a Baleària pone fin a una historia que empezó en Lanzarote en 1941 con Antonio Armas Curbelo y cuyo hijo, Antonio Armas Fernández puso en el mapa desde 1968 cuando asumió las riendas de la compañía. Un legado que se debilitó tras su muerte en 2022 y que ahora «se pierde», opina José Mayor, presidente de la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios (Oneport Canarias), que asegura que la venta le deja «un mal sabor de boca canario» después de que el grupo Boluda (en la sociedad Transoceánica Canarias) no pudiera hacer frente a la oferta de Baleària. Para Mayor, el escenario ideal habría sido que la empresa siguiese teniendo sello canario y tuviese una «participación equitativa entre sus empresarios portuarios». Sin embargo, considera que Baleária es una compañía «consolidada» y con un alto nivel de profesionalidad para desarrollar la actividad con garantías aunque habrá que estar «muy atentos» de que no se pierdan líneas de competencia y la conectividad siga siendo de «primerísimo orden» como hasta ahora. El hecho de que la operación se haya cerrado por un valor significativamente superior al de venta, habla positivamente del potencial de expansión que tiene la Naviera en el mercado internacional, opina Mayor que no tiene dudas de que el producto que todavía no ha alcanzado su techo. A las rutas con la península y Marruecos, se le deberían unir próximamente Senegal y Mauritania. «Puede que haya comprado por encima del precio pero está adquiriendo una empresa con gran proyección y alto valor añadido», concluye el presidente de Oneport.

Desde la patronal de la distribución, señalan que la llegada «de lleno» de Baleària a las rutas interinsulares va a dinamizar mucho el mercado y, de entrada, va a provocar un incremento de competencia, la cual tendrá un efecto positivo sobre los canarios, que disfrutarán de una mejor oferta y es probable, que a precios muy competitivos. «Es muy importante que el movimiento de carga entre islas se vaya a ver reforzado y mejorado», apuntan en declaraciones a CANARIAS7.

Asimismo, confían en el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la hora de vigilar en que no se den «concentraciones ni posiciones» de dominio en ninguna ruta, evitando así el monopolio en las rutas andaluzas con Canarias (Cádiz y Huelva).

Para Asodiscan, es imprescindible que estas conexiones con la península «queden garantizadas», ya que Baleària es una naviera no solo con amplio conocimiento sino con «capacidad para materializar las inversiones necesarias».

Por último, valoran como una gran noticia que se de un mantenimiento inicial de la flota y de todo el personal.

De forma similar lo ven desde la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL), cuya presidenta Beatriz Salazar, prevé que la operación refuerce el servicio de traslados de personas, vehículos y mercancías «para hacerlo mucho más competitivo en pro de un archipiélago más cohesionado».

Además, señala que esta operación podría traer consigo una mayor oferta y la modernización del transporte marítimo entre islas, con la consiguiente mejora en la flota y sus dotaciones tecnológicas. «Creemos que las tarifas y frecuencias deben mantener la esencia que ha caracterizado siempre a Naviera Armas, comprometida con la conectividad marítima, el turismo y el posicionamiento de un sector estratégico», afirma Salazar en un comunicado de prensa.

La presidenta de la CEL refuerza la expectativa de que la operación de compraventa también genere nuevas oportunidades para el capital humano y los colaboradores de la compañía, en consonancia con su revalorización. «Todo debe proceder en aras de un mercado más estable y que conserve la valoración positiva de la ciudadanía hacia este medio de transporte cómodo, sostenible y al alcance de todos», subraya.

El cierre de esta operación pone fin a los problemas financieros que venía acarreando Armas y se coloca como una de las más importantes en cuanto al valor de venta en Canarias pero evidencia una vez más, la pérdida de grandes empresas con sello canario que ceden ante el mayor poderío de empresas peninsulares o internacionales. Su precio más económico y los beneficios fiscales de establecerse en las islas, son varios de los principales motivos.