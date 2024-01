El sindicato Csif denuncia «anomalías» en los procesos selectivos del Puerto

La sección sindical de Csif en la Autoridad Portuaria de Las Palmas denuncia la «poca transparencia y mala praxis» con la que se están ejecutando los procesos selectivos de las ofertas de empleo público en el seno del organismo y en los que, según el sindicato, «no se garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad».

En los procesos aprobados en el año 2023 y que se convocarán en próximas fechas se están dando irregularidades, como apunta el sindicato Csif, como la vulneración de los plazos de entrega; la no exigencia de la titulación adecuada a las categorías de las ocupaciones en concurso, no seguir los procedimientos mandatados por Puertos del Estado y la utilización de «artimañas» como la entrevista personal «para suspender a los candidatos que no son del agrado».

Desde Csif se lamenta que el cambio en la presidencia de la Autoridad Portuaria, con la entrada de Beatriz Calzada, no haya cambiado nada respecto al anterior equipo, encabezado por el socialista Luis Ibarra. «A pesar de haber volcado una gran esperanza de transformación, progreso y entendimiento, observamos con gran desilusión y preocupación que no es así y se sigue con la poca transparencia y mala praxis de la etapa presidencial anterior», se señala desde el sindicato.

La organización sindical critica que Calzada, «lejos de marcar una ruptura con los problemas pasados» mantiene una persistente sombra de duda. «Se mantienen perniciosas costumbres de falta de claridad en los criterios de selección, arbitrariedades e irregularidades en la evaluación de méritos y pruebas e incumplimientos reiterados de lo establecido en el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado.

Csif destaca el «desasosiego e inquietud» que la «gran injusticia» de este proceso genera entre los trabajadores. No hay que olvidar que además de haber procesos selectivos abiertos otros son de promoción interna.

El sindicato se queja de que tanto la presidenta como el director se niegan a dar información a los representantes de los trabajadores. De persistir esta situación, Csif advierte de se irá a acciones «más contundentes».