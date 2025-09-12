El Puerto de Las Palmas acogerá en 2026 la mayor feria de cruceros del mundo La Seatrade Med convertirá La Luz en el epicentro del sector los días 23 y 24 de septiembre del próximo año

La Seatrade Med, el mayor evento europeo dedicado a la industria de cruceros, celebrará su edición de 2026 en el Puerto de Las Palmas, que se convertirá en el epicentro del sector durante los días 23 y 24 de septiembre del próximo año. La cita regresa a Canarias una década después, tras haberse celebrado en 2016 en Tenerife y lo hace gracias al impulso de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de Global Ports, a través de su operador de cruceros Global Ports Canary Islands, instituciones que han logrado atraer de nuevo este encuentro internacional al Archipiélago.

La feria, que reúne a miles de profesionales, responsables de navieras y expertos de todo el mundo, constituye el foro más influyente para el negocio de cruceros, con espacios temáticos dedicados a innovación, sostenibilidad, construcción naval, equipamiento portuario, seguridad, entretenimiento y operaciones hoteleras. Su celebración en el Puerto de Las Palmas supondrá un impulso directo a la proyección internacional de la Autoridad Portuaria y un retorno económico significativo para Canarias, al concentrar decisores y empresas de más de 90 países.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, se mostró orgullosa de que el archipiélago vuelva a ser sede de la feria más importante de cruceros: «Después de diez años, la Seatrade Med vuelve a Canarias de la mano de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, líder en cruceros en las islas y tercer puerto de España en este tráfico».

En lo que va de año se han recibido 1.2 millones de cruceristas y 464 escalas, alzas del 22,5% y el 30,3% respecto a 2024. «Los datos avalan el crecimiento sostenido de nuestros puertos y lo consolida como referencia en el Atlántico Medio».

