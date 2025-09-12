Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025
Presentación de la Seatrade Med 2026 con la presencia de Beatriz Calzada. C7

El Puerto de Las Palmas acogerá en 2026 la mayor feria de cruceros del mundo

La Seatrade Med convertirá La Luz en el epicentro del sector los días 23 y 24 de septiembre del próximo año

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:20

La Seatrade Med, el mayor evento europeo dedicado a la industria de cruceros, celebrará su edición de 2026 en el Puerto de Las Palmas, que se convertirá en el epicentro del sector durante los días 23 y 24 de septiembre del próximo año. La cita regresa a Canarias una década después, tras haberse celebrado en 2016 en Tenerife y lo hace gracias al impulso de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de Global Ports, a través de su operador de cruceros Global Ports Canary Islands, instituciones que han logrado atraer de nuevo este encuentro internacional al Archipiélago.

La feria, que reúne a miles de profesionales, responsables de navieras y expertos de todo el mundo, constituye el foro más influyente para el negocio de cruceros, con espacios temáticos dedicados a innovación, sostenibilidad, construcción naval, equipamiento portuario, seguridad, entretenimiento y operaciones hoteleras. Su celebración en el Puerto de Las Palmas supondrá un impulso directo a la proyección internacional de la Autoridad Portuaria y un retorno económico significativo para Canarias, al concentrar decisores y empresas de más de 90 países.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, se mostró orgullosa de que el archipiélago vuelva a ser sede de la feria más importante de cruceros: «Después de diez años, la Seatrade Med vuelve a Canarias de la mano de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, líder en cruceros en las islas y tercer puerto de España en este tráfico».

En lo que va de año se han recibido 1.2 millones de cruceristas y 464 escalas, alzas del 22,5% y el 30,3% respecto a 2024. «Los datos avalan el crecimiento sostenido de nuestros puertos y lo consolida como referencia en el Atlántico Medio».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria entre los vecinos de la Vega de San José
  2. 2 Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira
  3. 3 La Policía detiene a un educador de un centro de acogida por agresión sexual a tres menores
  4. 4 La tarde que Las Torres amagó una revuelta: 120 minutos de tensión y un final firmando la paz a medias
  5. 5 Choca contra un semáforo por Santa Catalina al huir en un coche robado: si el policía no se tira al suelo, lo atropella
  6. 6 Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate»
  7. 7 Una de las acusaciones anuncia que retira los cargos contra Asencio
  8. 8 Los agentes de movilidad, ahora funcionarios: «Por fin ya tenemos un trabajo estable»
  9. 9 Kirian: «No estoy curado, pero sí para volver a darle alguna patadita a un compañero o mirar mal al míster si no me convoca»
  10. 10 Los últimos coletazos de lluvias riegan Canarias y la Aemet ya avisa de la llegada de los 30 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Puerto de Las Palmas acogerá en 2026 la mayor feria de cruceros del mundo

El Puerto de Las Palmas acogerá en 2026 la mayor feria de cruceros del mundo