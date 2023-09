El Puerto avisa de que la falta de personal cualificado es un problema para el sector

La falta de mano de obra cualificada viene siendo una demanda recurrente entre los generadores de empleo y el sector naval no es una excepción. Pese a que en la actualidad, los principales representantes del sector se muestran satisfechos con su personal, al que califican de «muy bueno» y «muy preparado», el problema se centra más en que este personal no es suficiente para atender toda la carga de trabajo que demanda un sector tan importante para Canarias como es el marítimo.

Durante el Congreso Navalia Meeting celebrado en Infecar, el CEO de Zamakona Yards, Álvaro Garaygordobil, indicó que «por ahora» no hay problemas de personal pero que pueden surgir en el futuro. Afirmó que «no están bien servidos» en cuanto a la bolsa de trabajo y se suelen ver obligados a contratar personal de fuera. «Desafortunadamente, solemos tirar de importación de mano de obra, lo hemos hecho siempre».

A su vez, Garaygordobil consideró que el sector sufrirá si «acaba viniendo el trabajo que esperamos. Lo estamos haciendo mal. Creo que somos los empresarios los que tenemos que diseñar esas campañas de trabajo porque sabemos lo que necesitamos». El CEO de Zamakona Yards también destacó la importancia de realizar «campañas agresivas en redes sociales» que vayan destinadas «a la gente joven que no conoce el puerto».

Por su parte, Germán Suárez, presidente de Astican, explicó que el problema no es el nivel de los trabajadores, sino su escasez. «Somos muy buenos, hay gente muy preparada pero no somos suficientes». Asimismo, reflejó que este problema no solo afecta a Canarias sino al sector naval en general. «No somos los únicos afectados, también sucede en Latinoamérica, África y el resto de Europa». Suárez remarcó que este congreso Navalia «es importante porque les necesitamos a ustedes, para poder desarrollar la actividad aquí y que los trabajadores no se vayan fuera» en busca de continuar su desarrollo profesional.

Energías renovables

El director general de Oryx Energies Iberia, Gabriel Castaño, mandó un mensaje de cautela respecto a la utilización de combustibles verdes en el ámbito marítimo. Habló de que «hay que ser realista» respecto a la utilización del hidrógeno verde en los buques, «no es una energía primaria, hay que producirlo, comprimirlo y transportarlo», un proceso que según indicó, ya le hace perder un 40-50% de su energía.

Castaño subrayó que la utilización de estos combustibles va a ser «muy difícil» a corto plazo ya que hoy en día el hidrógeno se produce en un 95% por combustibles fósiles. «Si queremos que el hidrógeno sea verde, tiene que haber una producción masiva de electricidad renovable. Para producir toneladas de hidrógeno, harían falta aproximadamente 9.000 aerogeneradores de 3 megavatios», concluyó.