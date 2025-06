El Puerto avanza en su descarbonización con la electrificación del Muelle Grande

Los barcos-vivienda, sin cabida en el Muelle Deportivo

La Autoridad Portuaria de Las Palmas sigue adelante con el proceso de desalojo de las personas que utilizan su embarcación como vivienda en el Muelle Deportiva, inadmitiendo el Consejo de Administración los seis recursos de alzada interpuesto por seis de esas embarcaciones contra el requerimiento del director, al ser un proceso contra el que no cabe recurso. Asimismo, el Consejo desestimó otros dos recursos al quedar demostrado que carecían de motor, con lo que no cumplen los requisitos de seguridad. Con estos ocho recursos de alzada, ya son 16 los que el Consejo de Administración ha desestimado e inadmitido a trámite. Dejar de estar empadronado en el barco parece la única opción para no ser desahuciado.