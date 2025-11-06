Puente anuncia 607 millones de euros en inversiones en los puertos canarios El ministro de Transportes desglosa en la capital grancanaria el plan del sistema portuario, que se autofinancia, de aquí a 2030

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:48 | Actualizado 13:00h.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció este jueves en Las Palmas de Gran Canaria la inversión de más de 7.000 millones de euros en los puertos estatales en el plan 2030. De ellos 607 serán en las infraestructuras canarias.

Los puertos canarios, explicó Puente en una intervención organizada por el Diario del Puerto, en la capital grancanaria, representan el 3,6% del PIB del archipiélago y general más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Según explicó, las Autoridades Portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han invertido en los últimos quince años cerca de 1.000 millones de euros. Y si a esta cifra se suma el ámbito aeroportuario del Dora III, en el que hay previstos más de 1.500 millones de euros en actuaciones en los aeropuertos canarios, la inversión es de más de 2.100 millones de euros hasta el horizonte 2030-31 «destinados a modernizar y reforzar los puertos y aeropuertos de Canarias, garantizando su papel como nodo estratégico».

Entre las actuaciones en Canarias, el ministro se refirió al dique del muelle comercial de Puerto del Rosario y a la finalización del dique de la Esfinge en Gran Canaria. También la ampliación del dique Reina Sofía Sur en Las Palmas y el desarrollo del muelle de Ribera en Granadilla en Tenerife.