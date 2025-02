Jueves, 27 de febrero 2025, 23:06 Comenta Compartir

-¿En qué momento se encuentra el colectivo de los estibadores del puerto de Las Palmas tras el intenso año 2024 y el aumento del tráfico de trasbordo por encima del 20%?

-Como dice, 2024 fue un año de actividad intensa en el que tuvimos que hacer un esfuerzo grande para cubrir las demandas. El colectivo de estibadores estuvo muy exigido porque al aumento de actividad se sumaron las jubilaciones, por lo que la plantilla no estaba adecuada a la cantidad de trabajo que nos sobrevino, y, además, asumimos la formación de los nuevos ingresos. Esta realidad hizo que tuviéramos que doblar muchos turnos y dejar de librar en nuestros descansos.

Actualmente, hemos adecuado la plantilla y, aunque sigue habiendo mucha actividad, está más repartida. Esta ampliación de trabajadores es una gran noticia para el puerto, que con la renovación de sus trabajadores se dota de estabilidad, y una gran oportunidad para los nuevos estibadores que pueden consolidar sus proyectos de futuro.

-Este año han comenzado a trabajar en la estiba de La Luz por primera vez mujeres. Nuevos tiempos para el colectivo...

-Es la primera vez que entran mujeres porque es la primera convocatoria en la que ha habido aspirantes femeninas. Hay que recordar que no se ampliaba la plantilla desde hacía treinta años y, entonces, el puerto no era una opción atractiva para las mujeres, que preferían elegir otras labores que no fueran tan exigentes físicamente. Actualmente, dadas las condiciones del mercado laboral, a pesar de que sigue habiendo muchos trabajos físicamente muy duros, como la trinca o la descarga del granel, las mujeres han mostrado interés, por lo que se han inscrito en la convocatoria, varias de ellas la han aprobado y, por lo tanto, han entrado. Es un proceso que se ha dado con total normalidad.

-Desde OPCSA se ha destacado la implicación de los estibadores en el último año y su disposición a dar el máximo por el bien del puerto, ¿estamos en una etapa de buen entendimiento con las empresas estibadoras?

-Sí. Estamos trabajando conjuntamente por un objetivo común: el crecimiento de los tráficos y su afianzamiento. Tanto la patronal como los trabajadores hemos adquirido experiencia y madurez suficiente como para reconocer que la paz social es un elemento clave de atracción de clientes, pues ofrece una imagen de solidez que los hace sentir seguros, les da garantías de que su mercancía va a llegar a su destino en tiempo y forma.

Como comentábamos, hemos vivido un pico grande de actividad que nos ha supuesto un esfuerzo a los trabajadores y los empresarios, en este ambiente de entendimiento, han sabido valorar nuestra postura de disponibilidad, de flexibilidad, de sacrificio.

-¿Cómo afrontan el año 2025? ¿Temen que las ETS empiecen a pasar factura y las navieras desvíen sus buques a otros puertos competidores en el país africano?

-Es una amenaza que existe y que, de nuevo, de manera conjunta trabajadores, empresarios y autoridades portuarias estamos denunciando. De hecho, hemos ido al Parlamento Europeo a exponer el agravio comparativo que suponen estas exigencias tan estrictas y gravosas en nuestros puertos cuando hay alternativas, nuestros principales competidores, a unos centenares de kilómetros.

En este sentido, así como las autoridades de los puertos se han implicado para la solución de esta cuestión, me consta que la de Las Palmas, en la figura de su presidenta, lo ha hecho de manera decidida, falta una defensa clara por parte de los políticos en general y de otras patronales que no son portuarias. Hay que tener en cuenta que, si las navieras tienen que abonar cualquier tasa, la repercutirán a la mercancía. Cuando sea de transbordo es muy probable que la perdamos, pero la cautiva, la que tiene que venir a nuestros puertos pues es para nuestro consumo, lo hará de manera más cara y esto quienes lo terminarán pagando son los clientes finales: los ciudadanos, los turistas, etc. En definitiva, aunque solo los agentes portuarios estemos advirtiendo de este agravio y tratando de solucionarlo, no es un problema exclusivo nuestro, sino de todos los ciudadanos que verán encarecida su cesta de la compra, así como el resto de bienes de consumo. Es por esto que reivindicamos un mayor compromiso por parte de la clase política y de la empresarial. Entendemos que hay que cuidar el planeta y frenar la contaminación con tasas, normas o con lo que se considere necesario, pero ha de hacerse a nivel mundial, que acaten las restricciones todos los enclaves, si no, además de inútil para lo que se quiere proteger, genera competencia desleal.

-Hace unas semanas se enfrentaron al reto de atender al buque más grande en la historia de La Luz, el 'MSC Allegra', cómo se organizaron para mover sus contenedores en un tiempo récord?

-En 2018, MSC se comprometió a dotar al puerto de mejor maquinaria y lo ha cumplido. Así, hemos podido dar respuesta a este trabajo del mismo modo que lo hacemos cada día con buques más pequeños. El colectivo de estibadores está altamente cualificado y tenemos grúas de gran tamaño que permiten realizar este tipo de operativas, por lo que no fue un esfuerzo añadido. Lo hicimos como hacemos la carga y la descarga de los barcos que cada día atracan en nuestros muelles.

-¿Cuáles son sus demandas para este año?

-Por un lado, lo que hablamos de las ETS. Demandamos que este tipo de políticas sean de obligado cumplimiento por todos los puertos del mundo, no por unos sí y otros no. Insisto: si no lo hacemos de esta manera no cuidamos el medioambiente y favorecemos a unas zonas frente a otras.

En cuanto al crecimiento de los puertos, deseo y solicito del resto de los agentes del sector, compromiso como hasta ahora para lograr que los puertos, en su conjunto, no solo la labor de estiba, sigan en la senda ascendente que hemos experimentado en los últimos años, desde la firma del V Acuerdo Marco. De esta manera, estaremos abriendo oportunidades para los jóvenes, para que puedan empezar a construir su vida, laboral y personal, con trabajos dignos que les permitan formar familias y afianzar sus proyectos. En el puerto de Las Palmas estamos siguiendo esta política de renovación de personal, que continuaremos hasta 2027, con el objetivo que acabo de exponer: dar paso a la juventud y facilitarles que puedan cimentar de manera sólida sus vidas. Me parece que es una obligación moral que tenemos todos los que formamos parte de un sector económico pujante.