El nuevo concurso eólico de La Luz, condicionado a que Zamakona libere su concesión en la parcela

La Autoridad Portuaria de Las Palmas llevará finalmente a un nuevo concurso la construcción en La Luz de un gran centro de la eólica marina destinado a la construcción, reparación mantenimiento, transfor mación y desarrollo de artefactos 'offshore' y terrestres vinculados a las energías renovables.

El primer intento de sacarlo a concurso fue un fracaso y quedó desierto debido a unos pliegos poco competitivos por la elevada inversión que debían realizar la empresa adjudicataria para acondicionar la parcela -unos 25 millones de euros- y unos usos muy limitados.

Aunque inicialmente el Puerto, bajo el mandato de Luis Ibarra, confiaba en que hubiera interés por alguna empresa y, al amparo de la Ley de Puertos, se le pudiera adjudicar de forma directa el proyecto en el plazo de un año, finalmente se ha comprobado que no va ha haber candidatos. Mientras que las condiciones de otorgamiento no se modifiquen ninguna empresa optará a acometer el proyecto.

Así que la conclusión final es que hay que ir a un nuevo concurso con otras condiciones para que este proyecto se haga realidad. Sin embargo, la tarea tampoco se prevé sencilla ya que lo primero que tiene que hacer la Autoridad Portuaria para lograr que el nuevo concurso sea atractivo a las empresas y despierte su interés es liberar la totalidad del espacio que integra la parcela llamada a convertirse en la gran plataforma del 'eólico offshore' en Canarias y que cuenta con un inquilino: CCB-Zamakona.

Como se recordará, la parcela (se ubica en la dársena de África) tiene en su totalidad una superficie de casi 170.000 metros cuadrados: 120.000 metros cuadrados están libres y son los que salieron en el concurso fallido y el resto, 47.300 metros cuadrados y que se ubican en medio de la parcela, los tiene en concesión desde 2018 el proyecto de CCB-Zamakona. En este espacio estas dos empresas iba a poner en marcha una terminal para la reparación, transformación y mantenimiento de plataformas y artefactos 'offshore'. Para ello contaba además con una lámina de agua de casi 40.700 metros cuadrados.

Sin embargo, a raíz de un problema de agitación de las aguas interiores del Nelson Mandela, las obras aún no han comenzado y esa concesión está en litigio con el Puerto. «Estamos viendo la manera de solventar esta situación porque entendemos que lo ideal es sacar la parcela entera en un nuevo concurso», indica la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que considera que solo con la totalidad del suelo será atractivo el concurso. El Puerto y Zamakona se encuentran actualmente en negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo. «No quisiéramos sacar la parcela sin disponer del suelo que está en concesión. Estamos ahora mismo en proceso de diálogo para conseguirlo y confiamos en ello por la buena voluntad de las dos partes», manifiesta Calzada.

Además, una vez conseguido la totalidad del suelo, la idea es ampliar los usos de la parcela, de forma que no se limiten solo a las energías renovables. «Vamos a intentar introducir más versatilidad de usos. Los que se presenten deben ir a un concurso dirigido a energía eólica pero, como estos proyectos tardarán aún un poco en ponerse en marcha, que puedan desarrollar algunos otros usos siempre muy ligados a las renovables», indica Calzada.

Además, transcurridos unos años podría suceder, como apunta la presidenta del Puerto, que la eólica marina se reconvierta en otra cosa y hay que dar opciones a las empresas. «Estamos mirando los usos previos mientras que se genera lo otro y hacia dónde se puede reconvertir cuando la eólica marina esté asentada y ya no tenga tanto sentido», indica. No hay que olvidar que las concesiones son a largo plazo. Por ahora, Calzada no se plantea fecha a la espera de cerrar un acuerdo con Zamakona.