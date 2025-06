MSC da garantías a los estibadores de que mantendrá el tráfico de Las Palmas al menos diez años

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 25 de junio 2025, 22:47 Comenta Compartir

El fuerte crecimiento que está experimentado el tráfico de trasbordo en el puerto de Las Palmas, en la terminal de Opcsa (propiedad del gigante MSC), y la necesidad de más estibadores para cubrir esa demanda fue ayer verificada en un encuentro 'de alto nivel' celebrado entre los representantes de los trabajadores de la estiba en la Luz -Maxi Díaz y Pedro Cazón- y los responsables de terminales de la naviera MSC, Angelo Picone y Diego D'orsi. A la cita también acudieron el CEO de Opcsa, Jan Novak, y la delegada de MSC en las islas, Carmen Moreno.

Los estibadores, que han aumentado este año su plantilla en 90 personas, llevan semanas reclamando a Opcsa una garantía de que la actividad continuará fuerte en La Luz para recurrir a más contrataciones. Se estima que en 2026 tendrán que incorporar a otras 80 personas.

Díaz no quiere contratar personal y luego tener que despedirlo (como obliga la reforma laboral al no haber opción de eventuales) si los tráficos actuales no se mantienen en La Luz. Sin embargo, ayer, se disiparon sus dudas.

Durante el encuentro con Picone y D'orsi, estos dejaron claro que MSC apuesta por el puerto de Las Palmas, que consideran como un «recinto de referencia» y aseguraron que el tráfico actual se mantendrá durante al menos diez años. «Las Palmas siempre ha sido considerado un puerto de desahogo para momentos de tensión en la logística pero nos han asegurado que ahora es un referente y que es un enclave en crecimiento» indicó Díaz.

A las buenas palabras de los representantes de MSC le acompañaron hechos, como el plan de inversiones previstos para finales de este año y el próximo, con dos nuevas grúas. «Aunque finalice el conflicto en el Mar Rojo y vuelva la normalidad al Canal de Suez MSC va a mantener este puerto», aseguró Díaz.

Como explica, Picone y D'orsi destacaron el buen momento que atraviesan las relaciones laborales entre empresa y trabajadores en el puerto de Las Palmas y que son clave para la buena marcha de la actividad. «Destacaron el buen hacer de los estibadores de La Luz y que permite sacar adelante los barcos con poco tiempo de espera en el puerto», señaló el líder de los estibadores.

La buena sintonía allana el camino para esas nuevas contrataciones que irán a compañadas de la mejora de la maquinaría en la terminal. En este sentido, los representantes de MSC viajaron a La Luz con la intención de reunirse con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, para abordar la necesidad de acometer el dragado de la zona poniente de la terminal, lo que permitirá atracar en ese área barcos intercontinentales de hasta 24 metros de manga y generar más actividad.

Sin embrargo, tanto Calzada como el director del Puerto, Francisco Trujillo, estaban fuera de viaje y no pudo producirse ese encuentro. Los estibadores se comprometieron a trasladar esta demanda a la Autoridad Portuaria a través de su representante en el consejo de administración, Pedro Cazón.

Díaz celebró un encuentro «muy cordial» y positivo para el puerto de Las Palmas y sus estibadores. Como recordó Díaz, MSC es el principal cliente del puerto, la principal naviera y alrededor de su negocio hay muchas empresas y empleo.