La industria y el sector primario canario alertan del riesgo de desabastecimiento de cereales

La industria y el sector primario canario han unido fuerzas para denunciar el alto riesgo de que se produzca un desasbastecimiento de los cereales de consumo animal que se utilizan para fabricar piensos en todas las islas.

Una situación que se origina a causa de los problemas operativos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que está imposibilitando tener todos los servicios necesarios para poder descargar los barcos de granel de cereales, que afecta principalmente al consumo de pienso animal, pero también a barcos que transportan las materias primas necesarias para fabricar hormigón y cemento.

Suárez habla de problema puntual y asegura que habrá cereales El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, señaló que el abastecimiento de cereales para el sector ganadero provincial a través del puerto de Tenerife está asegurado, por lo que descarta los riesgos de los que alertan Asaga y Asinca. Lo acontecido recientemente responde según Suárez a un desajuste en las manos de estiba derivado, mayormente del aumento de tráfico del puerto tinerfeño y de un lento proceso de contratación.

La falta de personal de estibadores y los problemas en la coordinación de las descargas están resultando en retrasos de más de 10 días a la hora de que la mercancía llegue a suelo firme.

La Asociación Industrial de Canarias (Asinca) ha hecho un llamamiento a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y al Gobierno de Canarias, para que asuman de manera prioritaria la resolución de esta situación al tratarse de una «cuestión estratégica para el futuro industrial de las islas», indican en un comunicado.

La entidad recuerda que cualquier interrupción o encarecimiento adicional repercute directamente en el empleo, los precios y la competitividad del tejido productivo local.

Según Samuel Marrero, director general de Capisa, esto causa una «profunda preocupación» en el seno de un sector con ya bastantes dificultades como es el primario y la industria. Al mismo tiempo, asegura que el riesgo de desabastecimiento no solo se reduce a la provincia occidental sino que podría afectar a todo el archipiélago. «Hace dos meses ya tuvimos que enviar mercancía desde Gran Canaria ante la falta de producto en Tenerife».

Este problema persiste desde hace más de un año en el que se han tenido múltiples reuniones para solucionar la situación, por ahora sin éxito

Pese a haberse planteado derivar todo el tráfico a Gran Canaria y desde ahí hacerlo llegar a Tenerife, Marrero subraya que esto se tendría que hacer en líneas regulares de pasajeros mediante el uso de camiones, lo que provocaría unos «sobrecostes tremendos».

En Canarias se importan unas 200.000 toneladas de cereales para el consumo animal, de las que aproximadamente 80.000 son para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, haciendo inasumible la cantidad de camiones y personal que habría que contratar, en un sector, el del transporte, que también acusa problemas de personal.

Sin capacidad

Para Marrero, uno de los principales problemas es que a pesar de que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, ha hecho una «excelente gestión» en atraer a nuevos operadores al recinto, incrementando un 30% el tráfico en 2025, no se está dotando de recursos ni medios necesarios para poder atender a estos clientes.

Una escasez de recursos que se plasma en la falta de líneas de atraque. En cuanto a las operaciones, considera que «no están bien coordinadas» ya se que han dado situaciones de que un barco atracado se encuentre descargando y tenga que abandonar la zona para que pueda entrar otro barco a descargar o que un buque que lleva una semana haciendo fondeo esperando para entrar en el Puerto y llegue otro barco y este tenga prioridad para entrar, denuncia Marrero.

En rueda de prensa, el director general de Capisa explicó que a estas casuística se suma la falta de estibadores ya que se necesitan 200 y hay en torno a 160. La previsión es que en los próximos días se incorporen 15, pero para que se formen se necesitan otros seis meses, con lo que continuará el déficit de personal, avisa Marrero.