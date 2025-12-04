Fedeport ante las críticas por la misión a Dajla: «Solo nos movemos por el interés general de Canarias y el sector portuario de las islas»

Foto de familia de los asistentes al almuerzo navideño de Fedeport, que tuvo lugar en la nueva terminal de cruceros de La Luz.

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:13

El presidente de Fedeport, José Juan Socas, aprovechó ayer el trandicional encuentro navideño para defender la organización de los ataques recibidos de otros empresarios y representantes políticos, como el presidente del Cabildo, Antonio Morales, a raíz del viaje realizado a Dajla hace unos días junto a Proexca, en el Sáhara ocupado por Marruecos. Entre las críticas se planteó el que los empresarios y el Gobierno de Canarias participaban en una misión que busca desarrollar el puerto vecino, que a futuro será una grave competencia para La Luz.

«Fedeport no tiene otro propósito que no sea la defensa legítima de los intereses generales de nuestro sector, de nuestros puertos de Canarias, de sus empresas y trabajadores y por tanto del conjunto de la sociedad canaria», manifestó Socas durante su discurso, en el que rechazó cualquier tipo de «manipulación pública».

También criticó la «deslealtad empresarial anónima que solo transmite información errónea e interesada que solo busca desunir al sector» y que identificó con el pasado y otra forma de actuar en el Puerto. Ahondando en esta idea, Socas aseguró que Fedeport seguirá asistiendo al interés común y general del sector portuario y por ende, seguirá asistiendo allí donde sus asociados entiendan que se defiende «con la mayor de las garantías» los intereses de los puertos canarios de forma transparente y clara.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de La Palmas, Beatriz Calzada; el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, la directora de Transportes, María Fernández, el consejero de Presidencia del Cabildo, Teodoro Sosa (1ºCAN) y el presidente del Cluster Marítimo, Germán Suárez, fueron algunos de los asistentes a un almuerzo que se celebró en la nueva terminal de cruceros de La Luz. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, no asistió.

Además asistieron, entre otros, Sofía Hernández. Jefa del Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Sasemar en Las Palmas; Santiago de Colsa, a lmirante comandante del Mando Naval de Canarias (ALCANAR); Manuel Rodríguez , jefe de Frontera de la Policía Nacional; Javier Peña de Haro, coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas; Francisco Trujillo, director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Pablo Nieto, director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El líder de los estibadores de La Luz, Maxi Díaz, también participó en el almuerzo.

Socas agradeció públicamente el esfuerzo realizado en materia de seguridad por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Como recordó, gracias a un trabajo «intenso y continuo», el puerto ha evitado ser incluido en la lista de puertos no seguros de la Comisión Europea, «algo que pone en valor la responsabilidad, la anticipación y la capacidad de gestión de su equipo», destacó.

Socas resaltó la importancia de la coordinación entre empresas y la Autoridad Portuaria para afrontar un escenario cada vez más exigente, con nuevos tráficos, retos de planificación y demandas crecientes de espacio.

«Desde FEDEPORT queremos reconocer ese esfuerzo y reiterar nuestra voluntad de seguir trabajando juntos para garantizar estabilidad, ordenación y visión de futuro», señaló.

Destacó además el trabajo realizado en la defensa de la débil posición del puerto de Las Palmas ante las ETS, conjuntamente con Fedeport «y nuestros compañeros de Asocelpa».

Finalmente y como reclamación fundamental para el futuro del puerto, Socas abogó por reforzar la unidad entre los operadores y empresas del recinto portuario. «La limitada disponibilidad de suelo exige una planificación clara y una alineación de intereses que permita aprovechar adecuadamente las oportunidades que llegan, especialmente en sectores estratégicos como la eólica marina, donde Canarias puede dar un salto determinante», manifestó. En este punto, expresó su disposición a colaborar con el Puerto para avanzar conjuntamente en estas prioridades «y contribuir, desde el ámbito empresarial, a que el Puerto de Las Palmas siga siendo un referente económico y logístico para toda Canarias».