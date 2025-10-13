Expertos mundiales se dan cita en Canarias para consolidar a La Luz como puente hacia África La capital grancanaria acogerá el evento 'Shipping Canary Islands' el próximo 20 y 21 de octubre en el Hotel Santa Catalina

Puertos de Las Palmas se encuentra viviendo un «momento muy dulce» como pocas veces se ha experimentado antes, una situación que desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas se señala, hace más necesario que nunca, aprovechar el momento para buscar sinergias y nuevos acuerdos que garanticen la buena marcha del ente portuario una vez bajen las cifras.

Es por ello que la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios (Oneport Canarias) celebrará en colaboración con la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Fundación Puertos de Las Palmas, los próximos días 20 y 21 de octubre sus jornadas 'Shipping Canary Islands', un encuentro en el que se discutirán las tendencias globales del transporte marítimo y el futuro de los puertos canarios.

Este evento permitirá al empresariado portuario seguir avanzando en sus relaciones con África y concienciar a todo el entorno portuario de que es fundamental «ganarse la confianza del resto del mundo» de que para entrar en África es conveniente pasar por Canarias, por su «experiencia» y porque no «hay ningún otro puerto en el mundo con tanta «conectividad» como el Puerto de Las Palmas, destacó el presidente de Oneport Canarias, José Mayor.

Durante la presentación del evento, Mayor destacó las particularidades de hacer negocios con el continente africano y el esfuerzo que están llevando a cabo entidades financieras como CaixaBank, Bankinter o Banco Sabadell a la hora de establecer relaciones seguras entre Canarias y África para que existan «garantías de cobro», aunque haya menos margen y se amplíen los plazos.

En el encuentro se abordarán materias de interés como las 'Estrategias portuarias en tiempos de incertidumbre: la oportunidad de Canarias', el 'Estado de la industria de cruceros' y 'El papel clave de los puertos dentro del sector turístico del mar y la economía azul', así como las perspectivas de Mercosur como 'unión aduanera en ruta hacia su culminación y los retos generales del comercio internacional con aplicación y oportunidades para la región'.

Esta propuesta nace de los empresarios de la Luz en un momento paralelo a la elaboración del inminente Plan Estratégico de los Puertos de Las Palmas, el cual su presidenta, Beatriz Calzada, confía, estará listo a final de año.

'Shipping Canary Islands' tendrá lugar en el Salón Palmeras del Hotel Santa Catalina en la capital grancanaria con un aforo para 200 personas y contará con un elevado nivel de ponentes y asistentes de países como Nigeria,Senegal, China, Japón y Corea del Sur, entre otros.

Las jornadas contarán con la presencia de figuras destacadas en el ámbito portuario como el expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; el presidente de la Asociación Internacional de Servicios y Suministros Marítimos (ISSA), Rafael Fernández; el director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), Alfredo Serrano; Susana Broco, Bunkers Consulter y Jaime González, presidente de Intermodal Sea Solutions.

Por su parte, la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, indicó que este encuentro va a marcar «un hito importante» en la comunidad portuaria, ya que refuerza el papel estratégico de los puertos de la provincia y el mensaje de que estos son «mucho más» que solo infraestructuras sino que son un motor económico y social que genera actividad en las islas y que impulsa a una gran cantidad de sectores en todo el archipiélago.

Al mismo tiempo, aprovechó para destacar la labor de la fundación en su virtud de «escuchar, conectar y apoyar» mirando hacia el futuro de los puertos canarios creando «puentes y enlaces» que van a permitir la continuidad del buen hacer del puerto y de eventos como 'Shipping Canary Islands', el cual aseguró, «viene para quedarse».

Sin rival en el Atlántico Medio

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, se mostró este lunes muy «orgullosa» del gran momento que vive actualmente el Puerto de Las Palmas y auguró que pese a que vendrán tiempos peores, los puertos canarios tendrán «un buen futuro».

En esa línea, comentó que para cerciorarse de ello es necesario seguir trabajando y haciendo autocrítica «cuando toque» para así seguir avanzando, por lo que es importante también contar con jornadas como las de 'Shipping Canary Islands', que refuerzan la idea de que los puertos canarios «no tienen rival en el Atlántico Medio» pese a que todavía hay margen de mejora y la ampliación de actividades y mercados donde hay que tener en cuenta los posibles efectos de las incertidumbres geopolíticas actuales.

Según Calzada, este tipo de encuentros permiten apreciar como se presenta el futuro del panorama portuario y desvelan hacia que nuevos mercados hay que explorar y la forma en que han de llevarse a cabo. Para ello, es importante analizar como influyen los requisitos en materia de descarbonización y sostenibilidad que se exigen desde la Unión Europea.

Unos criterios que la presidenta califica de «nada acertados» ya que se han establecido sin tener en cuenta las singularidades de las regiones ultraperiféricas como es el archipiélago.

Esta tesitura, sumada a la normalización del Canal de Suez, obligan al Puerto a no caer en la autocomplacencia, algo que Calzada asegura, no «define» a este Puerto ni a sus empresarios, que gozan de mucha experiencia y han vivido tanto momentos buenos como malos. «Somos conscientes de que tenemos que aprovechar para prepararnos para los momentos no tan buenos, tanto la público como lo privado.