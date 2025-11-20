Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Luis García analiza el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete
Imagen del gasero 'Clean Planet'. Vessel Finder

Entra en La Luz el gasero 'Clean Planet', en la lista 'negra' del Reino Unido

El buque está entrando a puerto en fondeo y para carga | Su llegada a Las Palmas es un ejemplo más del escaso control que existe de los barcos que navegan por las aguas de las islas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:31

Comenta

El buque gasero 'Clean Planet' se encuentra en estos momentos entrando en el puerto de Las Palmas en fondeo. La principal característica de esta embarcación, destinada al transporte de gas natural licuado, es que se encuentra en la lista de 'negra' del Reino Unido de sanciones a buques y en la que fue incluido el pasado 15 de octubre.

Como apunta el experto y doctor en Marina Civil, Rafael Muñoz, la entrada de este buque con bandera de las Islas Marshall en el puerto de Las Palmas es un ejemplo del escaso control que ejerce el Gobierno de España y de Canarias sobre las embarcaciones que atraviesan por sus aguas.

Son muchos los buques que pasan por las islas y atraviesan el archipiélago a pocas millas de sus costas con carga de dudosa legalidad y peligrosa como es el crudo ruso de la llamada 'dark fleet'.

La lista negra y de sanciones del Reino Unido implica que estos buques no pueden entrar en puertos africanos. Como se puede apreciar en el mapa a tiempo real ofrecido por la página especializada Vessel Finder, este 'Clean Planet' se encuentra en color naranja por su situación irregular en el Reino Unido.

Vessel Finder

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  5. 5 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  6. 6 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  7. 7 La última guerra del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en torno a la suspensión cautelar de la fiesta
  8. 8 Detenido un hombre en Mogán por lanzar a la víctima por una rampa para robarle una cadena
  9. 9 Antiviolencia propone multas de 600 euros a 10 aficionados de la grada Naciente por consumo de alcohol
  10. 10 El TSJC lo ratifica: San Mateo tendrá que echar el cierre al aparcamiento de Hoya Viciosa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Entra en La Luz el gasero 'Clean Planet', en la lista 'negra' del Reino Unido

Entra en La Luz el gasero &#039;Clean Planet&#039;, en la lista &#039;negra&#039; del Reino Unido