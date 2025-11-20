Entra en La Luz el gasero 'Clean Planet', en la lista 'negra' del Reino Unido El buque está entrando a puerto en fondeo y para carga | Su llegada a Las Palmas es un ejemplo más del escaso control que existe de los barcos que navegan por las aguas de las islas

El buque gasero 'Clean Planet' se encuentra en estos momentos entrando en el puerto de Las Palmas en fondeo. La principal característica de esta embarcación, destinada al transporte de gas natural licuado, es que se encuentra en la lista de 'negra' del Reino Unido de sanciones a buques y en la que fue incluido el pasado 15 de octubre.

Como apunta el experto y doctor en Marina Civil, Rafael Muñoz, la entrada de este buque con bandera de las Islas Marshall en el puerto de Las Palmas es un ejemplo del escaso control que ejerce el Gobierno de España y de Canarias sobre las embarcaciones que atraviesan por sus aguas.

Son muchos los buques que pasan por las islas y atraviesan el archipiélago a pocas millas de sus costas con carga de dudosa legalidad y peligrosa como es el crudo ruso de la llamada 'dark fleet'.

La lista negra y de sanciones del Reino Unido implica que estos buques no pueden entrar en puertos africanos. Como se puede apreciar en el mapa a tiempo real ofrecido por la página especializada Vessel Finder, este 'Clean Planet' se encuentra en color naranja por su situación irregular en el Reino Unido.

