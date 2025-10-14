Los empresarios canarios siguen esperando por la subasta de eólica marina cuatro años después El Gobierno regional confirma que está todo preparado para comenzar los proyectos y denuncia la oportunidad que se está perdiendo

Gobierno, autoridades portuarias, empresas, infraestructuras y personal de trabajo, todo está preparado para echar a rodar los proyectos de eólica marina en Canarias pero la subasta nacional sigue sin llegar. Cuatro años de espera que no parecen tener cerca su final.

Pese a que el Gobierno estatal anunció el pasado noviembre su intención de sacar adelante la subasta de eólica marina a finales de 2025, la incertidumbre y la ausencia de una fecha concreta hace prever que finalmente no será así.

Un retraso que está causando que Canarias pierda una «ventana de oportunidad única» para desarrollar una actividad que en el caso del potencial parque de eólica marina en el sureste de Gran Canaria, reportaría en torno a 200 megavatios de energía, 3.000 empleos adiciones y una inversión cercana a los 1.000 millones de euros.

El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González, señaló este martes en una rueda de prensa que desde el Ejecutivo regional, existe una comunicación periódica con el Ministerio de TransiciónEcológica (Miteco) para solicitar que esta subasta nacional se haga «cuanto antes» y que si existen dificultades para hacerla en su conjunto, se haga una específica para Canarias, dado el potencial que tiene el archipiélago para ser la punta de lanza de la energía eólica marina a nivel estatal. «Llevamos esperando desde 2021, año tras otro parece que va a salir pero nunca llega», apuntó desesperado González.

Tanto desde el Gobierno de Canarias ni de como desde la Asociación de Empresas de Eólica no se comprende como con todos los elementos jurídicos preparados para que se de comienzo la subasta, no se haya aprobado la orden ministerial que corresponde para darle inicio. «No sabemos si es falta de financiación o la ausencia de los presupuestos generales pero desde luego no existe justificación», destacó González.

Al mismo tiempo, indica que esta incertidumbre es el «mayor enemigo» de la inversión y que está haciendo un gran daño a Canarias, que tiene grandes empresas pendientes del desarrollo de este parque eólico.

Además, expresó que una inversión de esta magnitud requiere de una planificación, por lo que su ausencia está provocando que grandes empresas internacionales que habían puesto el foco en Canarias para el desarrollo de estos parques hayan abandonado la idea, puesto que el capital que tenían disponible en ese momento y que habían paralizado para poder realizar la inver sión al transcurrir un plazo que superaba sus expectativas, lo destinaron a otros proyectos fuera de España y Canarias. «Esto es lo realmente peligroso, que haya un interés en invertir en Canarias y que se dilate sin una justificación la subasta, provocando esta oportunidad perdida».

Por su parte, la gerente del Clúster Marítimo de Canarias (CMC), Elba Bueno, aseguró que desde el sector privado «no se ha parado» y se está apoyando a las empresas en el diagnóstico de sus capacidades, colaborando con los centros de formación para que se pueda, de la forma «más rápida posible», que los jóvenes se acerquen a un sector nuevo y se conviertan en los principales ejecutores de estos proyectos.