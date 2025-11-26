El emblemático velero 'Gunilla' y el yate de lujo 'Orpheus' embellecen el Puerto de Las Palmas El contraste entre tradición y exclusividad se deja notar en la capital grancanaria, que continúa con la recepción habitual en estas fechas de brillantes embarcaciones

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:35 | Actualizado 18:27h.

El Puerto de Las Palmas continúa con su habitual carrusel de embarcaciones de lujo que atracan en la capital grancanaria por unos días. Esta vez se encuentran en la isla el velero 'Gunilla', que arribó el pasado sábado, y el yate de lujo 'Orpheus', que hizo su entrada en el puerto este martes, configurando una estampa marítima que combina tradición y exclusividad.

El 'Gunilla' es un majestuoso buque construido en 1940 de origen sueco, que destaca por sus enormes tres mastiles y su notable belleza. Llegó procedente de Lisboa y tiene como próximo destino el puerto de La Estaca en la isla del Hierro. Dentro de su embarcación de casi 50 metros de eslora, viajan a bordo estudiantes y tripulantes que participan en un programa educativo basado en las enseñanzas náuticas.

Curiosidad del 'Gunilla'

Habitualmente, el barco sueco sirve para que estudiantes de un instituto del país nórdico, de entre 16 y 18 años, pasen alrededor de dos meses viviendo y aprendiendo a bordo. Durante este tiempo combinan la instrucción náutica con las materias propias de su etapa de bachillerato, lo que les permite avanzar en su preparación previa a la universidad mientras se enfrentan a las rutinas y responsabilidades propias de un velero.

El buque escuela realiza habitualmente travesías por el Mediterráneo y el Atlántico, y con frecuencia participa en encuentros internacionales de grandes veleros, como la histórica regata Cutty Sark Tall Ships Race, donde comparte protagonismo con embarcaciones clásicas de todo el mundo.

Ampliar Velero 'Gunilla' Juan Carlos Alonso

Yate 'Orpheus'

Desde este pasado martes, el puerto también recibió al yate de lujo 'Orpheus', una embarcación que viene procedente del puerto de Poole en Reino Unido. Su estancia en La Luz es previa al destino final en Antigua y Barbuda, país en el Caribe. El yate destaca por su elegante perfil, sus acabados de alta gama y sus instalaciones pensadas para el máximo confort.

La embarcación construida este mismo año cuenta con acabados de lujo que incluyen materiales como acero pulido o textiles de diseño. Sus salones están equipados con tecnología de última generación, desde sistemas de entretenimiento hasta iluminación ambiental regulable, pensada para crear diferentes atmósferas según el momento del día. Las zonas comunes han sido diseñadas para ofrecer amplitud y confort, permitiendo disfrutar de la navegación con el mismo nivel de comodidad que en un hotel de categoría superior.

El 'Orpheus' dispone también de varias suites privadas para sus 12 ocupantes, además de áreas destinadas al ocio como solárium, gimnasio o plataformas cercanas al nivel del agua que facilitan el acceso al baño o a actividades acuáticas.

Con previsión de que ambos barcos permanezcan algunos días más, el Puerto de Las Palmas continúa siendo un punto de encuentro entre tradición, lujo y cultura marítima. Se espera que siga siendo así, ya que la previsión en los próximos meses es de que La Luz siga recibiendo este tipo de lujosas embarcaciones.

Ampliar Yate 'Orpheus' Juan Carlos Alonso