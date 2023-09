«Voy a defender el puerto de Las Palmas con uñas y dientes y todo lo que pueda»

Beatriz Calzada se convirtió a mediados de agosto en la primera mujer en presidir La Autoridad Portuaria de Las Palmas en los 118 años de esta institución (que ha tenido distintos nombras y formas jurídicas). Llega con ganas y consciente de las dificultades a las que se enfrenta.

– ¿Cuáles han sido sus primeras impresiones tras llevar tres semanas en el cargo?

– Han sido tres semanas intensas de conocer el puerto y la comunidad portuaria y ponerme al día con todas las cuestiones. El principal objetivo que nos tenemos que marcar y estamos todos en ello, es que, una vez que los puertos de Las Palmas están consolidados lo que toca es pensarlos y diseñarlos de aquí a 20 años. Hay que pensar en el futuro y ahí va a ser clave la colaboración público-privada; ver las necesidades de cada uno de los puertos y pensar en lo que vamos a necesitar de aquí a 20 años para hacerlo ya y estar preparados.

– ¿A qué se refiere exactamente cuando se habla de diseñar los puertos? A digitalización, descarbonización, electrificación...

– Si, es una suma de todo esto. A nivel internacional las cosas están yendo por un camino y hay que seguirlo, Los operadores ya lo están haciendo y la parte pública también debe ir en este sentido. Aquí, vamos a sacar el plan estratégico del puerto de Las Palmas a 2035 pero con vistas a 2050. Ahí hay que centrarse: en energías alternativas, reciclaje, combustibles más eficientes, la digitalización y lo que tiene que ver con la promoción y la internacionalización. También lo que tiene que ver con el entorno en el que estamos y tener unos servicios eficientes.

– ¿Qué retos se ha planteado?

– Ahora mismo que nos encontramos con unos puertos colmatados hay que centrarse y utilizar la inteligencia. La ampliación del puerto es inviable y lo que queda es reordenar los usos para hacerlos más adecuados. En este sentido, va a ser muy importante el plan estratégico del Puerto. Se tiene que mirar a 20 años vista y no se puede actuar solo en el corto plazo. Esto lo vamos a recoger en un plan estratégico en el que tienen que participar todos los operadores y la sociedad canaria, para que sea quien sea que esté en la Autoridad Portuaria el camino esté trazado. El Estado ha preparado un acuerdo marco y de aquí saldrá el nuestro para lo que se convocará un concurso. Queremos también trabajar la conexión entre la formación y el empleo junto al Gobierno de Canarias.

– El concurso para crear un centro logístico para el desarrollo de la eólica marina quedó desierto en marzo de este año. Hasta marzo de 2023 el proyecto se puede adjudicar de forma directa si aparece una oferta y se ajusta a los requisitos del concurso. ¿Será posible lograrlo?

– Es algo que depende de las empresas pero está claro que tenemos que ser punta de lanza en la eólica marina y no vamos a renunciar a ello. Hemos tenido algunas reuniones para ver cómo puede salir adelante y en qué falló el concurso para corregirlo y que sea una realidad. Puertos del Estado también está muy interesado para que se consiga. Hay mucha complejidad incluso en la propia parcela pero hay que buscar la manera porque la eólica marina se tiene que quedar en el puerto y hay que buscar empresas que quieran presentar proyectos. Al mismo tiempo hay que centrarse en los combustibles más eficientes y limpios. Hay que investigar. También hay que dar un paso importante para seguir con la electrificación de los puertos. No pueden ser que vengan cruceros enchufables y no podamos atenderlos. En definitiva, hay que prepararse e invertir para los próximos 15 años. Estamos en un proyecto con el ITC de innovación, investigación y desarrollo para estar preparados a futuro, por ejemplo con el tema del hidrógeno. La idea es que cuando, en diez años, todo el transporte marítimo demande combustibles limpios estar preparados.

Consejo de administración «Es muy machista meterse con María Fernández y decir que 'no se entera de nada' cuando está muy preparada»

– La planta de gas que proyectó para el puerto de Las Palmas Totisa Holding iba en esta línea de reducir emisiones pero está estancado. ¿Comparte el proyecto? ¿Lo ve con buenos ojos?

– Es un proyecto que va en la línea de buscar energías alternativas para suministrar a buques pero claro, antes que nada debe ser un proyecto seguro. Si la declaración de impacto ambiental lo rechaza habría que ver la posibilidad de otro proyecto porque lo primero es garantizar la salud y la seguridad.

– La granja de pulpos de Pescanova es otro de los proyectos que ha generado controversia. ¿No sé si están a favor de él o se inclina por las tesis animalistas?

– Hay una cuestión que es la que genera la polémica que es la propia actividad. No voy a entrar ahí. Respeto las opiniones de todo el mundo. Ahora mismo se está tramitando también la declaración de impacto ambiental y ahí se verá si se ajusta a las normas. Hay una normativa también de bienestar animal que tendrán que cumplir y poco más podemos decir hasta que se conozca esta resolución.

– Hay una amenaza que se cierne sobre el puerto de Las Palmas a raíz de la aplicación en enero de 2024 de los derechos de emisión. ¿Cómo lo enfrenta?

– Es una medida que afecta a todos los puertos españoles pero sobre todo va a hacer daño a los canarios por proximidad a los puertos africanos, a los que no afecta esta normativa. Considero que Canarias, como RUP, debe quedar exenta. Si no corremos un gran riesgo de perder conectividad, tráficos y actividad en general porque si los barcos se marchan a otros puertos esto afecta a muchos servicios.

– Esta normativa de los derechos de emisión se conoce desde hace meses, ¿no se había hecho nada en el Puerto en este sentido?

– La verdad es que me ha sorprendido mucho lo poco que se ha hablado de este riesgo real. No sé cómo hemos llegado a este punto. Estoy asombrada. Nosotros nos hemos dirigido a Puertos del Estado y vamos a hacer toda una ofensiva junto al Gobierno de Canarias y el sector empresarial para intentar quedar fuera. Voy a dar la batalla porque no entiendo que la estrategia de la logístia europea pase por África.

– El Puerto siempre ha sido un organismo complicado en el que confluyen distintos intereses empresariales a veces contrapuestos. Casi todos los presidentes han sido objetivo de demandas y querellas. ¿Viene preparada para esto?

– Sé donde me meto. Sé que es un sitio donde las querellas están a la orden del día y sé que es un sitio con muchos problemas pero vengo preparada. El puerto es cuestión de gestión y la gestión pasa por buscar soluciones. Esta es la línea que quiero seguir. El objetivo al final es trabajar por el puerto y hacerlo de la mano del sector privado que es el que genera actividad y empleo, quien mueve la economía. Entiendo que en ocasiones haya intereses cotrapuestos. En la medida en la que pueda pacificaré para lograr el entendimiento.

Eólica marina «Tenemos que ser punta de lanza y hay que hacer todo lo posible para que se presente algún proyecto»

– El regreso de CC a la presidencia del puerto de Las Palmas no ha estado exenta de polémica por elegirse como vocal a Airam Díaz, que viene de Tenerife, muy vinculado a ATI y sobre todo por su vinculo con una empresa con intereses portuarios.

– El nombramiento lo hace el Gobierno de Canarias y con todas las garantías jurídicas respecto a las incompatibilidades. A mi que se cuestione a una persona porque haya nacido en una isla determinada me parece triste. En estos días en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife han fichado a una mujer muy cualificada de Gran Canaria para el departamento comercial y no ha generado controversia. En cuanto al vinculo con ATI, lo primero que hay que decir es que ATI no existe. Es una persona con un gran conocimiento de la actividad portuaria, de la realidad de los puertos a nivel internacional y puede aportar mucho. Es una persona con mucha valía. A mi de todas formas, más allá del nombramiento de Airam Díaz lo que más me ha molestado han sido determinadas declaraciones que se han hecho sobre María Fernández. Se ha utilizado un tono machista que no se pueden consentir pero que han pasado desapercibidas. Eso de que 'no se entera de nada' por parte de hombres que llevan toda su vida en la política no se puede consentir. Parece que lo que no les gusta son los cambios y que una mujer muy preparada, como es María Fernández, entre en el consejo de administración. Me ha dolido. Estoy harta de estas actitudes machistas de hombres que creen que lo único válido es lo suyo.

– Respecto a Airam Díaz el problema fundamental es que es directivo de una empresa.

– Eso lo tienen que ver lo servicios jurídicos. Si han dado el visto bueno será que no hay incompatibilidad y si a la hora de tomar una decisión no puede, pues se abstendrá como sucede en todos los consejos de administración.

– Existe un 'runrún' en el Puerto que considera que aunque usted ostente la presidencia del Puerto Airam Diaz va a ser el presidente en la sombra.

– A mi ese tipo de comentarios me indigna. No sé si me cuestionan como mujer porque, ¿no tengo capacidad de tomar decisiones? Cualquiera que me conozca sabe que no va a ser así y vuelvo a lo mismo. Me he encontrado con comentarios y actitudes de lo más casposas que creo que es una de los grandes cambios que hay que tomar en la política y la sociedad. Que un alcalde como Óscar Hernández se refiera a una mujer súper preparada como María Fernández como «una que no se entera de nada»... Esperaba una mayor contestación a esas declaraciones que hay que rechazar de plano por machistas.

– Para aquellos que lo critican, ¿cuál es la aportación que hará María Fernández a los puertos canarios?

– María Fernández es una mujer muy capacitada. Además ha sido asesora en materia de transporte del Gobierno de Canarias. El bono residente que luego ha derivado en los que se viaja gratis, la parte técnica lo preparó ella y además como diputada en el Congreso de los Diputados era portavoz en materia de transporte. De esto sabe. También digo que si alguien pretende quitar a María Fernández para dar entrada a algunos de los dos alcaldes, soy yo la que protesto.

– Lo que ocurre es que muchos sectores no han entendido que se saque del consejo de administración a los representantes de dos municipios con peso portuario como Agüimes y Puerto del Rosario para colocar a dos personas de CC.

– Lo primero que hay que plantearse es qué incidencia ha tenido la presencia del alcalde de Agüimes en el consejo de administración del Puerto. Parece que ninguna. 16 años de representación del alcalde de Puerto del Rosario tampoco parece que haya tenido mucha incidencia. Esto es lo primero que hay que poner en evidencia: no hay vínculo entre estar en el consejo de administración y que un puerto avance más o menos. Esto va más en voluntad política y la que tengo yo es que Puerto del Rosario, puerto de Arrecife y puerto de Arinaga tienen que seguir creciendo y se tiene que seguir invirtiendo en ellos. Para eso no hace falta estar en el consejo. A mi lo que me llama la atención es que en este tema se ha ido a lo fácil, a pedir estar en el consejo. Nosotros vamos a plantear una modificación de la Ley de Puertos para que la representación de los ayuntamientos con puertos de interés general esté garantizada por ley. Se está mirando, hay ya dos propuestas y las estamos estudiando. Si todos estamos de acuerdo se debe hacer por ley y no depender de que el Gobierno de Canarias quiera ceder o no su representación. También planteamos que por qué no lo ceden los cabildos. Eso es impensable. Se le exige al Gobierno pero los cabildos no lo hacen. En cualquier caso, para lograr que haya paz yo creo que tenemos que pelear esos dos asientos más en el consejo.

– También hay quien teme que con CC en la presidencia haya un desequilibrio hacia el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

– ¿Quien compra ese discurso? El que no tiene otro argumento. El que no quiere a CC vuelve al pleito insular. Aquí estuvo Luis Hernández y fue un revulsivo para La Luz. Yo voy a defender el puerto de Las Palmas con uñas y dientes y todo lo que pueda y no voy a mirar para nada al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ellos seguirán su camino y nosotros el nuestro. El puerto de Las Palmas está en otra posición y hay que posicionarlo más y mejor. Lo del pleito insular me apena en los tiempos actuales.

– Respecto al CPE en junio acabo la prórroga de la carencia dada por la Autoridad Portuaria a las empresas estibadoras y se les iba a obligar al pago de lo que adeudan.. ¿En qué punto se encuentra este asunto?

– En principio están pagando la cuota de 60.000 euros sin la carencia.

– ¿No corre riesgo la estabilidad de la sociedad?

– Que yo sepa no. Antes de entrar yo se dejó sobre la mesa una propuesta de ajustar la cuota pero por ahora están pagando con normalidad. Tengo reuniones pendientes y si me transmiten otra cosa se verá y se estudiará

– ¿Se va a revisar la Tarifa Máxima Empresarial, que se ha puesto en duda en varias ocasiones y que no parece que haya servido para reducir la deuda de las empresas estibadoras pero sí para subir la cesta de la compra de los canarios?

– Una de las tareas pendientes es revisar todo lo que tiene que ver con tasas para ser más eficientes.

– ¿En la estrategia Puerto-ciudad se ha planteado algún cambio sobre lo que ya es había fijado?

– Tengo previsto una reunión con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para cuestiones que nos afectan a ambos pero por ahora no se lo puedo detallar.

– En cuanto a las obras de Belén María, en el acceso al Puerto, ¿cuándo empezarán?

– Estamos pendientes de una reunión con el Gobierno de Canarias, que se celebrará en breve, no solo por la obra sino que nos va a generar un colapso. Es una obra necesaria pero se precipita cuando no hay una alternativa a Torre Las Palmas y lo único que va a servir es para llegar antes a la cola. Va a generar un caos. Estamos buscando una alternativa de entrada y salida junto al Gobierno y al ayuntamiento. Las obras no pueden empezar hasta que o exista esa alternativa porque el tráfico no se puede colapsar el día a día del puerto. La parte técnica de la Autoridad Portuaria ya ha buscado una alternativa y ahora estamos pendientes de la reunión con el Gobierno de Canarias para plantearlo.