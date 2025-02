Canarias será sede de una jornada clave sobre la conectividad de las regiones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de febrero 2025, 23:07 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias, el Estado y las autoridades portuarias mantuvieron un encuentro de trabajo en el que abordaron la organización de unas jornadas en abril, de las que las islas serán sede, por primera vez, para abordar la conectividad de las regiones que forman parte del Corredor del Atlántico, y que reunirá a cerca de 150 representantes europeos.

El consejero Pablo Rodríguez insistió en que en esta reunión, que se realizó después de que la delegación canaria se desplazara hasta Bruselas el pasado mes de diciembre, «se enmarca en las sesiones de trabajo que la Consejería ha liderado en esta legislatura, junto a las autoridades portuarias, para abordar el acceso a la financiación para mejorar la conectividad del Archipiélago y avanzar en el Pacto Verde Europeo».

Rodríguez presidió, en la sede de la Consejería en Las Palmas de Gran Canaria, la reunión con el comisionado del Estado para el Corredor del Atlántico, José Antonio Sebastián, y el director general de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gustavo Santana, a la que también asistieron la directora general de Transportes y Movilidad del Ejecutivo, María Fernández; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez.

En esta línea, el consejero responsable del área explicó que esta jornada, que se celebrará en el archipiélago el próximo mes de abril, bajo el nombre Joint Workshop of the Atlantic Corridor and the European MaritiME Space on Ten-t islands and Outermost Regions, «comportar una oportunidad única para el archipiélago, para fortalecer nuestra presencia en el mapa de la conectividad atlántica. Un hito significativo que reunirá a cerca de 150 representantes europeos y que nos dará la oportunidad de poner de manifiesto el trabajo que realizan las autoridades portuarias, así como el papel crucial de las islas en la red de comercio y logística de Europa».

En esta línea, el comisionado del Gobierno para el Corredor del Atlántico, José Antonio Sebastián, destacó «la alineación de todas las instituciones presentes para el desarrollo de estas jornadas que son importantes por tres razones: en primer lugar, porque es la primera vez que Canarias alberga un evento de este tipo y será la única jornada portuaria que se celebrará en España en 2025. En segundo lugar, porque permite que Canarias aporte su visión geoestratégica en un contexto global cada vez más relevante. Finalmente, este encuentro refleja la fuerte apuesta de Europa por estos debates y acciones, brindando una oportunidad única para establecer respuestas globales a los retos que enfrentan los puertos y la economía marítima» , añádió Sebastián.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, indicó que «es una grandísima oportunidad para la Autoridad Portuaria de Las Palmas que este evento se vaya celebrar en nuestra casa porque nos va a permitir visibilizar nuestros puertos y nuestra realidad. No solo la de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad Autoridad Portuaria de Las Palmas y de los puertos de esta provincia, sino la realidad de Canarias, de todos los puertos de las islas y de los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Esta iniciativa nos va a permitir dar nuestro punto de vista sobre temas estratégicos como la electrificación, la descarbonización, la búsqueda de energías alternativas, algo que para nosotros es esencial. Además, vamos a poder explicar nuestro punto de vista sobre la conectividad, sobre las decisiones que está tomando Europa que afectan directamente a nuestra conectividad como la incidencia de las ETS, cómo nos están perjudicando y, por lo tanto, nos va a permitir también contarlo desde una visión creo que muy tranquila, muy madura, con argumentos y desde luego no es un no a la descarbonización. Hay que tomar medidas que se ajusten a la realidad de nuestro territorio».

Para concluir, Rodríguez hinsistió en que «en los últimos 15 días, los esfuerzos del actual Gobierno de Canarias, y del equipo de esta Consejería, para mejorar la conectividad y la movilidad en el Archipiélago han dado sus frutos y se han visto reflejados y, por eso, hemos sido testigos de un despliegue sin precedentes del Ministerio de Transportes y Movilidad con Canarias, con dos visitas a nuestra Consejería en menos de dos semanas, lo que ha abierto una oportunidad histórica para impulsar diferentes iniciativas que siempre hemos defendido, no solo en este en materia de conectividad europea, sino también los proyectos de las redes ferroviarias de Gran Canaria y Tenerife».

En este punto, el consejero hrecoró «la firme voluntad de las administraciones públicas para firmar un protocolo que conducirá a la suscripción de un convenio de financiación estable, con el respaldo del Ministerio y fondos europeos».