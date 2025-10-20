La burocracia y la falta de incentivos impiden el desarrollo de los puertos deportivos de Canarias El turismo marino reclama 'centrar el tiro' y que se motive a las empresas a invertir para mejorar las infraestructuras

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 18:00 | Actualizado 18:07h.

Aliviar las cargas burocráticas para poder fomentar la inversión y mejorar las infraestructuras del turismo marino es una de las principales conclusiones que ha dejado la primera jornada del evento 'Shipping Canary Islands', organizado por Oneport este lunes.

Tómas Ázcarate, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y la Federación de Turismo y Ocio Marino de Canarias (Turmar) resaltó que desde las administraciones no se están aportando los incentivos necesarios para que las empresas puedan invertir en infraestructuras, al no contar con concesiones administrativas con pliegos y características que permitan la reconversión de los puertos deportivos y saquen todo el potencial que tienen este tipo de actividades.

Ázcarate no habla de incentivos fiscales o económicos sino que a la hora de adjudicar una concesión, se haga de una forma atractiva, con licitaciones que «no sean a la baja» como pasa en otros sectores, que no se traslade todo el coste directamente a los clientes y que el único objetivo de las instituciones no sea recaudar sino «reconocer la experiencia, la propuesta y la experiencia del que licita».

Triple vertiente

Ázcarate defiende que los puertos deportivos poseen una triple vertiente. En primer lugar, su lado turístico, ya que en sus instalaciones se generan entradas de navegantes que son turistas con un alto poder adquisitivo, que según su opinión, bien gestionados, generan cosas beneficiosas para le economía y la industria, a través de un ecosistema muy variado que requieren las embarcaciones, con labores de mantenimientos, electricistas, carpinteros, técnicos de aire acondicionado, etc...

Otra de las vertientes corresponde a las actividades, que corresponde a la oferta complementaria que se realiza a través de excursiones y experiencias al lado de la costa que se ofrecen dentro de la cadena de valor que rodea al turismo. «Estas actividades ponen en valor el patrimonio que tiene Canarias con el mar y su conexión con los puertos deportivos», apunta Ázcarate.

En tercer lugar, resalta que es fundamental contar con un sistema de puertos deportivos bien estructurados y con una planificación y una estrategia integral, que conviertan al puerto deportivo en un atractivo turístico, no solo para «paseos en barco» sino también para tener opciones comerciales, de restauración y que los puertos deportivos de Canarias se convierta en iconos de las zonas turísticas como pasa en Puerto Banús o Sotogrande.

Creando alianzas

El actual contexto económico a nivel global está haciendo evidente la necesidad de crear alianzas con otros mercados que garanticen una buena continuidad de los niveles de negocio, una labor en la que es fundamental según Luis Padilla, director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, aprovechar la plataforma que significa el puerto de La Luz y de Las Palmas en la región.

Padilla hizo énfasis en que las jornadas 'Shipping Canary Islands' resultan «muy oportunas», no solo porque «los puertos canarios sean uno de los principales motores de nuestra economía» sino, porque, cuentan con una presencia muy marcada de especialistas portuarios africano, cuyo desarrollo está estrechamente vinculado al futuro de las islas.

Por su parte, José Mayor, presidente de Oneport, promotor del evento, incidió en la necesidad de que la actividad portuaria se mantenga en constante actualización, porque, pese a vivir en un mundo «cada vez más virtual», no se puede olvidar que siguen habiendo productos que son bienes material que deben ser transportados y entregados.

Por ello, es «imprescindible» para consolidar la evolución que ha tenido el puerto en los últimos 25 años, adaptar a los tiempos actuales, las infraestructuras y las actividades portuarias.

El evento también puso en valor la economía azul, donde el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, defendió que la isla es el motor de este sector en Canarias, que ya representa más del 8% del PIB regional. «Nuestra fortaleza se sustenta en una sólida tradición marítima y un capital humano que ha sabido adaptarse a los desafíos de cada época», expresó Morales.