Boluda marca el camino para lograr la exención canaria a la tasa por los derechos de emisiones

Domínguez a Boluda: «No pierdas las mañas y sigue apostando por nuestra tierra»

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, animó ayer a Vicente Boluda a seguir invirtiendo en Canarias y contribuyendo al desarrollo de la economía y a la generación de empleo, tal y como ha venido haciendo en los últimos 30 años. «Quiero pedirte algo que decimos mucho en Canarias: no pierdas las mañas y sigue apostando por nuestra tierra. Sigue apostando por esta tierra. Necesitamos oportunidades como ésta, diversificar la economía y potenciar la economía azul», indicó Domínguez En el mismo sentido se expresó la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada. «Boluda es para nosotros un referente, uno de los grandes. No entendemos el puerto de Las Palmas sin la 'B', no solo por el servicio que ofrecen sino por su compromiso de seguir avanzando y mejorando», indicó Calzada, quien aseguró que gracias a Boluda otras empresas deciden dar el paso de entrar en Las Palmas. «Permiten seguir generando empleo en la isla, en Canarias y en la capital y permiten estar conectados», manifestó. La alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, consideró a Boluda un gran ejemplo por su contribución a la economía de Canarias y de la ciudad.