Llegada del crucero esta mañana al puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Cober

4.000 turistas del 'Celebrity Apex' estrenan hoy la nueva terminal de cruceros de La Luz

El buque ha llegado este jueves por la mañana procedente de Lisboa (Portugal) y saldrá en torno a las 19 horas hacia Tenerife

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:44

Comenta

La nueva terminal de cruceros del puerto de Las Palmas y que explotará hasta el año 2062 la empresa Global Ports Canary Islands -integrada por Global Ports y la canaria Sepcan (familia Socas) ha recibido este jueves al 'Celebrity Apex', el primer buque que llega a estas instalaciones. El buque, con 4.000 pasajeros a bordo, ha llegado por la mañana procedente de Lisboa (Portugal) y saldrá en torno a las 19.00 horas hacia Tenerife.

La terminal de La Luz es de última generación, ya que está diseñada para priorizar la sostenibilidad, minimizar el impacto ambiental y contribuir a un futuro más verde. Tiene capacidad para acoger simultáneamente a hasta cuatro cruceros en unas instalaciones de más de 14.000 metros cuadrados y que cuentan con tres pasarelas de embarque y experiencias comerciales y de restauración. Puede acoger a 38 guaguas e incluye dos grandes áreas verdes llenas de palmeras que conectan el puerto con el centro de la ciudad.

La nueva terminal, en la que se han invertido 32 millones de euros, incorpora tecnologías de vanguardia.

