106 años del hundimiento del 'Valbanera', que se saldó con más de 150 emigrantes canarios muertos De un pasaje de 1.230 personas desaparecieron bajo el agua 488 personas. Más de un centenar eran jóvenes de las islas que marchaban a Cuba a buscar un futuro mejor

Esta semana se cumplen 106 años del naufragio del buque 'Valbanera', más conocido como el 'Titanic' español, ya que su hundimiento provocó el mayor número de muertos de la historia de la navegación española en tiempos de paz. Con un pasaje de 1.230 personas fallecieron 488 (sus cuerpos nunca se hallaron).

En torno a 150 de los fallecidos eran canarios, la mayoría jóvenes naturales de los municipios grancanarios de Arucas, San Mateo, Valleseco, Valsequillo, Telde, Teror, Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria, y algunos de Lanzarote, que zarparon en el Valbanera en busca de un futuro mejor en Cuba. La cifra exacta de muertos isleños nunca se conoció.

El buque salió el 10 de agosto de 1919 del puerto de Barcelona con destino a La Habana. Hizo escala para recoge pasajeros en Valencia, Málaga, Cádiz y finalmente en los puertos canarios de Las Palmas, Tenerife y Santa Cruz de La Palma. En las islas se estima que subieron a bordo en torno a 400 personas. Tras atracar en Santiago de Cuba, zarpó el 7 de octubre hacia La Habana pese a la amenaza de un ciclón. Nunca llegó.

Los restos del buque permanecen inexplorados a 12 metros bajo el mar, «custodiados» por los tiburones y barracudas que pueblan la zona del Atlántico en la que naufragó. La aparición de los restos del vapor Valbanera, hundido a 12 metros de profundidad frente a los Cayos de Florida, con todos los botes salvavidas en su lugar y sin ningún resto de las 488 personas que iban a bordo, han convertido el mayor naufragio de la marina mercante española en un misterio sobre el que aún hoy, 106 años después de su hundimiento en septiembre de 1919, todavía quedan muchas preguntas sin responder, como recuerda José Antonio G. Brunete en un texto publicado en la web del Ministerio de Inclusiones.

Aunque el Valbanera disponía de algunos camarotes de primera, segunda y tercera clase –cuyos precios oscilaban entre las 1.250 y las 200 pesetas- la mayoría de las viajeros solo podían costearse lo que se conocía como «clase emigrante», por la que pagaron 75 pesetas y que les alojaba en los entrepuentes de las bodegas, en largas hileras de literas metálicas de varios pisos, con pocas medidas higiénicas y sanitarias y escasa ventilación, como se recoge en el texto.