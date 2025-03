Desde un pesquero por 100 euros hasta un buque museo por 20.000: Canarias subasta 12 barcos abandonados

El barco-museo Ora et Labora, atracado en Playa Blanca (Lanzarote), es uno de las 12 embarcaciones que Puertos Canarios pone a subasta pública.

Daniel Herrera Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de marzo 2025, 12:56 Comenta Compartir

Desde barcos de recreo hasta todo un buque museo con historia. Puertos Canarios pone en subasta pública un total de 12 embarcaciones declaradas en abandono y con realidades económicas que van desde los 100 hasta 20.000 euros. Una operación que supondrá para las arcas públicas un ingreso de al menos 34.700 euros.

El mantenimiento de un barco nunca ha sido tarea fácil, y aunque ha aumentado en los últimos tiempos la demanda de embarcaciones como alternativa de vivienda improvisada, lo cierto es que algunas de estas naves desglosan en sí historias más que camaleónicas que han encarecido de manera significativa su valor.

En el caso concreto de esta docena de embarcaciones, sus características y estados son muy dispares. Los hay de tamaño pequeño para recreo, de grandes dimensiones para uso turístico y luego están los más pequeños, los pesqueros.

En cuanto a la ubicación de los buques, once de ellos se encuentran en la provincia de Las Palmas y uno en Santa Cruz de Tenerife. En concreto, seis se sitúan en Fuerteventura -tres en Corralejo y otros tres en Morro Jable-, dos en Gran Canaria -uno en Arguineguín y otro en Las Nieves-, uno en Lanzarote -Playa Blanca-, uno en La Graciosa -Caleta del Sebo- y otro en Tenerife -Garachico-.

Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias, las embarcaciones pueden ser visitadas en los puertos donde se encuentran, hasta la fecha límite de presentación de ofertas, según lo establecido en la condición 17 del Pliego de Condiciones, en este caso hasta las 14.00 horas del próximo 10 de abril.

Las ofertas se podrán presentar en las Sedes de Registro de Puertos Canarios, tanto en Las Palmas de Gran Canaria -calle Luis Doreste Silva nº 2, entreplanta Edificio Tamarco- como en Santa Cruz de Tenerife -Calle La Marina nº 53, Edificio Europa, 1ª planta.

Cabe recordar que la subasta se realizará al alza en sobres cerrados, con lo que la única guía que existe para pujar es el precio establecido de salida a venta, desconociéndose cuánto ha podido pujar la competencia.

Un buque con 137 años de historia

Sin duda, de todas estas embarcaciones en subasta, llama la atención la dilatada historia del Ora et Labora. Un buque de vela que data del año 1888 construido en Alemania que se utilizó para la pescas en la costa africana. Con el paso de los años recaló en Mallorca y posteriormente en Fuerteventura, antes de acabar en Lanzarote.

De hecho, el barco se encuentra en Playa Blanca, donde sufrió un incendio hace 27 años. En 2015, su entonces propietario Ramón Martín Umpiérrez, intentó revitalizar la nace con una inversión de 160.000 euros, de los que 93.000 euros llegaron gracias a una subvención del Gobierno de Canarias. Todo ello, con el objetivo de convertirlo en un genuino museo naval.

No obstante, no es la primera vez que el Ora et Labora se encuentra en estado de abandono. Ya el pasado año se puso en subasta con un precio de salida de 130.000 euros y ante la falta de compradores, su valor se ha ido devaluando hasta quedarse en los 20.000 euros de salida en esta subasta. Sin duda, el futuro de esta singular embarcación dependerá de su nuevo dueño, si alguien lo llega a adquir el próximo 10 de abril.