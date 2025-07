Puertos de Las Palmas apuesta por ubicar un centro de FP Dual en el propio recinto portuario

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 3 de julio 2025, 18:18 Comenta Compartir

El conocimiento de los puertos y su integración en las ciudades; la formación especializada para paliar la escasez de personal cualificado; la competitividad a escala mundial; y la descarbonización son sólo algunos de los grandes retos que afrontan los puertos canarios de titularidad estatal. Ahora mismo la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que preside Beatriz Calzada, está ultimando un plan estratégico que espera culminar a finales de año y que tiene un plazo de vigencia hasta 2035 pero con una «visión» en cuanto a actuaciones hasta 2045.

Como indicó este jueves en comisión parlamentaria Beatriz Calzada, hay un desconocimiento «altísimo» sobre la relevancia de los puertos de interés estatal, y destacó que el Puerto de La Luz y de Las Palmas figura entre los que más ingresa y menos recibe del fondo de compensación interportuaria.

Al mismo tiempo, hay una escasez de personal cualificado, un reto que la Autoridad Portuaria quiere afrontar, junto a la Consejería de Educación del Gobierno regional, con la implantación de un centro de Formación Profesional (FP) Dual en el propio recinto portuario, que se complementaría con el Instituto Marítimo Pesquero, «que está en estos momentos funcionando y estupendamente en Las Palmas del Gran Canaria», lo que además redundaría en la ansiada «integración con las ciudades».

Lo que sí es auténtico problema en estos momentos es la escasa financiación disponible para afrontar le necesaria electrificación de las instalaciones portuarias. «No nos podemos permitir que ningún barco nos abandone por no poderse enchufar», si bien para ello se precisan 109 millones de euros frente a la cantidad «bastante insuficiente» de 18 millones de euros concedidos por la UE. «Tenemos un problema para cumplir la directiva europea, en tanto en cuanto no somos capaces de generar la energía suficiente para electrificar todos nuestros puertos», reconoció Beatriz Calzada, que no se rinde. «Nosotros seguimos reivindicando para poder conseguir más fondos porque es fundamental poder tener electrificados nuestros puertos». Y es que «ese posiblemente sea el mayor reto que tienen todos los puertos», avanzar hacia la descarbonización para controlar las emisiones de dióxido de carbono y enfocada en los combustibles y la energía.

Respecto a los combustibles de transición hasta llegar «al verde», en el puerto de La Luz y de Las Palmas se están desarrollando proyectos piloto de varias empresas, y se está optando por el biocombustible, como el que suministra Moeve a Armas, ya que utiliza el mismo tancaje para las gabarras, es más eficiente y menos contaminante, explicó la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Para lo que sí está preparado el Puerto de Las Palmas es para desarrollar la energía eólica «off shore» tras liberar una parcela que reúne todas las condiciones para convertir al recinto «en pionero» en parques eólicos de este tipo y constituirse en punto de referencia logístico en el ámbito geográfico cercano.

En cuanto a la constante búsqueda de nuevas rutas por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Calzada puso de ejemplo cómo una ruta Santos en Brasil-Róterdam-Dakar «no tiene sentido» y sería mucho más eficiente y menos contaminante vía Las Palmas. Pero lo que «distorsiona» es el cumplimiento de la directiva europea porque cuando se aplica, con lo que se tiene que pagar de ETS (las tasas por emisión de CO2) ya deja de ser competitivo» el puerto canario.