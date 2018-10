’Las Palmas Ports’, la nueva imagen portuaria

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Juan José Cardona, durante la presentación de la iniciativa junto a representantes de la federación y de las asociaciones empresariales de los puertos de La Luz, Arrecife y Puerto del Rosario.

«Se trata del inicio de una etapa nueva más allá de utilizar una marca, unos colores o una tipología determinada. Hay una filosofía nueva, que es hacer partícipe de una manera activa a la comunidad portuaria», declaró el máximo dirigente de la entidad.

De igual modo, agregó que ‘Las Palmas Ports, the leader in the mid-Atlantic’ debe ser una marca que no sólo represente a la Autoridad Portuaria o a los puestos como infraestructuras, sino a la comunidad portuaria. «Para mí --continuó-- ese es el mayor salto de esta nueva etapa».

«Es una marca de la que tiene que apropiarse la comunidad portuaria. No es la marca de la Autoridad Portuaria, es la marca de la comunidad. Lógicamente, cuando nos planteamos dar ese salto teníamos que encontrar una fórmula que mantuviera el símbolo de la hélice --símbolo de la APLP-- pero con nuevos atributos», aseveró.