El Puerto rebajará sus principales tasas

En el momento actual, en el que el Puerto cerró 2018 con unos beneficios superiores a los 30 millones de euros (fue la tercera Autoridad Portuaria del Estado con mayores ganancias, solo superada por Barcelona y Valencia), Cardona considera que es posible esa rebaja «sin menoscabar» infraestructuras vitales que han de acometerse a corto plazo. «Debemos hacer una política presupuestaria e inversora para buscar el punto de equilibrio entre el dinero que necesitamos para hacer las inversiones en infraestructuras que demanda el puerto y por otro lado, ser competitivos y no presionar a los clientes con tasas por encima de lo razonable», indicó ayer.

Cardona confía en resolver la planta de gas en julio

El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, se mostró ayer confiado en poder dar una respuesta antes del verano sobre el proyecto del gas en La Luz.

El máximo representante del Puerto debe resolver si opta por alguna de las tres ofertas presentadas en el trámite de competencia -Totisa Holdings, Disa y Enagás juntas y Endesa- o bien, descarta todas ellas y convoca un concurso público hecho a medida de los intereses y necesidades del Puerto.

La decisión sobre el gas estaba prevista para finales de 2018 pero las dificultades obligaron a un retraso hasta el primer trimestre de este año. El nuevo plazo también se incumplió y ahora el objetivo de Cardona es dar una respuesta antes del verano. «Estamos en la recta final, en la preparación del informe definitivo y mi intención es llevarlo al consejo de julio. Si no se pudiera para el siguiente», indicó Cardona. Según manifestó, «ya no hay motivo para alargar más la respuesta» aunque no entró en detalles.