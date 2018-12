El ‘brexit’ recorta a la mitad las importaciones del Reino Unido

Menor tráfico mundial

La pérdida de estas importaciones, junto con el menor tráfico mundial por la situación de Brasil y Argentina y la guerra comercial entre EE UU y China, son algunas de las razones por las que el puerto de Las Palmas cerrará este año con una ligera caída del tráfico de mercancías. «Esperábamos superar los 26 millones de toneladas pero nos vamos a quedar en los 25,5 millones, con un ligero descenso del 0,8% respecto a 2017. Así que se puede hablar de consolidación de las cifras del pasado año», indicó Martín. En sus palabras, el descenso del tráfico de mercancías de La Luz este año es «coyuntural» y no supone «ningún drama».

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, quien consideró que 2018 había sido un año de «consolidación» frente a los fuertes incrementos de los años anteriores. «Se consolidan los 25 millones de toneladas de carga general; los 12.000 buques que llegan a La Luz y los 2,5 millones de pasajeros», afirmó Cardona, quien achacó a «circunstancias extraordinarias» el descenso de contenedores durante este año (se perderán 30.500 contenedores, lo que supone un retroceso del 3%).

El presidente del Puerto rechazó cualquier lectura catastrofista sobre la marcha de La Luz durante este ejercicio. «La salud de este puerto se puede medir de muchas maneras, por la cuenta de resultados, el beneficio, la facturación, el número de pasajeros, las toneladas, los cruceros... Pero a mi me gusta medirla por la iniciativa privada. Si la empresa privada no creyera en este puerto no invertiría», indicó Cardona, quien detalló a continuación las inversiones previstas en 2019 en La Luz.