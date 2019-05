Cardona, abierto a rebajar las tasas pero advierte de los riesgos

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, minimizó ayer la caída que vienen experimentado desde hace meses los principales indicadores portuarios -sobre todo el bunkering y los teus en tránsito- y que en marzo se apuntaron un auténtico desplome. Acompañado por el director en funciones (en sustitución de Salvador Capella), Estaban del Nero, y el del área comercial, Juan Francisco Martín, Cardona achacó el descenso, superior al 41% en los teus en tránsito, a la coyuntura actual del comercio mundial y confió en una recuperación «en los próximos meses».

Según indicó en la rueda de prensa posterior al consejo de administración y que estuvo centrada en analizar los datos estadísticos, la actividad del bunkering retrocede en lo que llevamos de año por varias razones pero todas ellas ajenas «a que el puerto esté haciendo algo mal o haya cosas que se puedan hacer mejor». De ahí que, aunque se mostró abierto a analizar con la comunidad portuaria la adopción de medidas como una bajada de tasas, advirtió que reducir ingresos «no siempre es buena opción» ya que implicaría menos capacidad para hacer obras y por tanto, constreñiría el crecimiento del puerto. Además, se recortaría el nivel de las bonificaciones. «Sería fácil decir vamos a reducir y vamos al mínimo pero no sería ser responsable con el interés general», dijo.

Cardona, que desligó este debate a los últimos datos estadísticos, anunció que la tarifa plana, otra reivindicación de las empresas, será una realidad a corto plazo.

Respecto al bunkering explicó que baja porque las empresas que operan en La Luz sufren la incertidumbre de la nueva norma que entra en vigor en 2020 y que obliga a dispensar un combustible bajo en azufre. También afecta la situación financiera de Aegean, que actualmente está saliendo de un concurso de acreedores y ha bajado el número de operaciones y el cambio de estrategia de Oryx, más centrada en remitir suministro a África que en dispensar a los buques. Cardona también se refirió a Cepsa que ha desviado parte del suministro de La Luz a Tenerife al perder capacidad de almacenaje al hacerse Peninsula Petroleum, otro operador, con los depósitos en los que operaba.

«Se da la paradoja de que la entrada de un nuevo operador provoca la situación», indicó Cardona, quien confió en que en unos meses Peninsula Petroleum, que está empezando, esté plenamente operativo. En este punto, Martín dio el dato de que en el primer trimestre de este año Península Petroleum dispensó 124.000 toneladas frente a las 90.000 que dio Cepsa en igual período de 2018. «Es un tema coyuntural. No hay motivos para pensar que Las Palmas vaya a dejar de ser líder en servicios de combustible», dijo Cardona, quien insistió en que a Cepsa le gustaría quedarse en La Luz pero no puede por falta de depósitos. Según dijo, esto no se puede resolver a corto plazo ya que los depósitos dejados por BP y en manos del Puerto no cumplen los requisitos medioambientales para operar.