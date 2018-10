Puertagestión, eficacia y eficiencia en la gestión de accesos

Puertagestión nació hace unos cinco años para dar respuesta a las necesidades de los clientes que buscaban servicio las 24 horas y además controlar de una manera más eficaz el acceso a sus centros. La idea es poner en manos del cliente un abanico de soluciones en cuanto a controlar asistencias y restringir el acceso a una oficina, un hotel, una casa particular, una comunidad, un gimnasio, un colegio, una vivienda vacacional, etc.

Claves para saber qué se trata

¿Qué es el control de accesos?

Es la verificación de si una entidad (una persona, vehículo, ordenador, etc.), solicitando acceso a un recurso tiene los derechos necesarios para hacerlo. Por tanto, a través de este sistema se puede filtrar, restringir y controlar los usuarios que pueden, o no, acceder a una vivienda, una empresa, un apartamento, etc.

¿Qué tipos existen?

Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar los controles de acceso

para que se adapten a las necesidades de cada cliente. Por esta razón, existen sistemas de biometría, reconocimiento facial, tarjetas de proximidad o emisores.

¿Cuáles son sus ventajas?

En líneas generales, con un control de acceso se evita la vulneración de la seguridad de un negocio, vivienda, etc. En este sentido, se pueden controlar las entradas y salidas, tener una mayor seguridad, ahorrar en personal, disminuir el tiempo de registro de acceso a un área, mejorar la productividad, permitir o restringir la apertura de puertas y añadir un valor de modernización.